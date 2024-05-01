Таллиннское горсобрание после долгих недель переговоров все-таки подписало коалиционное соглашение и избрало мэра. В договоре новая власть перечислила свои планы во всех сферах жизни города, однако в некоторых моментах все равно остается недосказанность. Rus.Postimees решил узнать у партий, какие идеи, планы и амбиции у них имеются по вопросам изменений в столице.
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Борьба с коррупцией, школьная реформа, строительство и МуПо: новая коалиция рассказала, что ждет Таллинн в будущем
Как бороться с коррупцией в Таллинне? Будет ли закрыта Муниципальная полиция? Как помочь школьникам с переходом на эстоноязычное образование? Эти и многие другие важные темы прокомментировали вице-мэр Таллинна в сфере образования Алексей Яшин («Ээсти 200»), заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла и член Таллиннского горсобрания от СДПЭ Йоозеп Вимм. Партия «Отечество» от комментариев воздержалась.