Борьба с коррупцией, школьная реформа, строительство и МуПо: новая коалиция рассказала, что ждет Таллинн в будущем

Как бороться с коррупцией в Таллинне? Будет ли закрыта Муниципальная полиция? Как помочь школьникам с переходом на эстоноязычное образование? Эти и многие другие важные темы прокомментировали вице-мэр Таллинна в сфере образования Алексей Яшин («Ээсти 200»), заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла и член Таллиннского горсобрания от СДПЭ Йоозеп Вимм. Партия «Отечество» от комментариев воздержалась.