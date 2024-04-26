СМЕРТЬ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ? Французская национальная библиотека уберет с полок токсичные книги

В четверг библиотека сообщила, что обращение с книгами, напечатанными в Великобритании, скорее всего, приведет лишь к незначительному ущербу, однако библиотека все же решила убрать книги с полок для дальнейшего анализа.

«Мы поместили эти книги на карантин, и лаборатория проведет их анализ, чтобы оценить содержание мышьяка в каждом томе», - говорится в заявлении.

Книги, подвергшиеся контакту с мышьяком, были обнаружены после того, как американские ученые выяснили, что издатели XIX века использовали химическое вещество для окрашивания переплетов. Зеленые пигменты с содержанием мышьяка в Германии назвали Парижской зеленью, смарагдово-зеленым или зеленью Шееле.

Французская библиотека обнаружила, что из более чем 16 миллионов томов в ее коллекции содержатся по меньшей мере четыре таких книги. Среди них - два тома книги Эдварда Хейса «Баллады об Ирландии», изданные в 1855 году, двуязычная антология румынской поэзии Генри Стэнли 1856 года и книга Королевского садоводческого общества за 1862-63 годы.

ВОЗ предупреждает, что длительный контакт с неорганическим мышьяком может вызывать как повреждения, так и рак кожи, однако предупреждение в основном касается контакта с мышьяком через питьевую воду или пищу. Неизвестно, может ли мышьяк быть также токсичен при контакте с (историческими) предметами.