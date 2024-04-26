По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отдела Puumarket, весной деревянному настилу террасы следует обеспечить уход, который заключается в пропитке древесины специальным маслом. Есть свои хитрости, чтобы эту работу можно было выполнить быстро и получить желаемый результат.
Пришло время: уход за террасой неизбежен или, наоборот, вреден?
Между прочим, совсем новую террасу или какие-то другие деревянные элементы вообще лучше не трогать в течение нескольких лет. Мари-Лийс Михкельсон говорит, что совершенно новому деревянному настилу террасы обработка отделочными или защитными средствами не требуется.
«Скорее, новый пол можно оставить под воздействием внешних условий на год или два, за это время солнце выжжет вещество исходной пропитки из верхних пор древесины, и новая пропитка сможет проникнуть внутрь. Это особенно важно, когда владельцы хотят изменить цвет древесины, иначе исходная пропитка может исказить тон нового покрытия, и результат будет с пестрыми разводами», - сказала Михкельсон.
Террасную доску из лиственницы не придется обрабатывать несколько лет
«Сейчас очень популярны террасы натурального сероватого оттенка, который древесина приобретает естественным образом. Например, термообработанная древесина изначально имеет коричневатый или золотистый цвет, но со временем становится серой. Термообработанная древесина на самом деле настолько долговечна, что, если нравится серый тон, за ней не нужно часто ухаживать. Однако, если цель в том, чтобы сохранить первоначальный коричневый оттенок, через два-три года после установки материал можно обновить с помощью пигментированного масла с защитой от ультрафиолетового излучения», - продолжила Михкельсон.
«Поскольку сибирскую лиственницу из России больше не завозят, ее место заняла лиственница европейская, которая со временем приобретает серебристо-серый оттенок. Древесина лиственницы - твердая, она содержит столько смолы, что первые два-три года ее практически не нужно, да и вообще, невозможно пропитывать», - сказала Михкельсон.
«Если начать наносить слой масла слишком рано, древесина не впитает его, и поверхность останется липкой. Когда придет время, лучше всего для лиственницы подойдет льняное масло. Однако, если владельцы хотят сохранить естественный серый тон, то поверхность следует очистить и обработать маслом без пигмента», - добавила Михкельсон.
Если нанести слишком толстый слой масла, поверхность станет липкой
По словам руководителя тартуского отдела Puumarket, уход за террасой следует начинать с очистки поверхности специальным средством для удаления старого масляного слоя: «В противном случае новый слой масла будет просачиваться в материал неравномерно, и в результате поверхность может стать неоднородной».
«Рифленые доски очищать немного сложнее, чем гладкие, поэтому люди все чаще отдают предпочтение последним. В случае рифленой поверхности, также важно очистить канавки от грязи и песка, которые мешают маслу правильно ложиться на поверхность», - сказала Михкельсон.
«После очистки необходимо дать поверхности высохнуть, и только потом наносить на нее масло. Важно, чтобы древесина была пропитана маслом, но излишки масла необходимо примерно через полчаса удалить салфеткой, иначе настил будут липким. После затвердевания первого слоя масла при необходимости можно нанести второй слой», - добавила Михкельсон.
Опасность возгорания – будьте осторожны с промасленными салфетками!
По словам Мари-Лийс Михкельсон, в продаже есть специальные губки для обработки террас, такую губку можно прикрепить к длинной ручке, что позволит выполнить работу во много раз быстрее, чем, например, кистью.
«При обработке древесины маслом очень важно соблюдать правила пожарной безопасности. Салфетки и губки, используемые для нанесения масла, могут легко воспламениться. При трении выделяется тепло, ткань нагревается, можно сказать, мы даем ей заряд. Масло высыхает медленно, и, если пропитанная маслом салфетка останется смятой, доступ воздуха к ткани будет ограничен, температура может повыситься, и в конце концов она может загореться», - сказала Михкельсон.
«После работы промасленные салфетки и губки следует разложить для просушки, хранить в контейнере с крышкой или в воде, а не просто выбрасывать в мусорный бак, где они могут загореться», - добавила Михкельсон.