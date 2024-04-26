Пришло время: уход за террасой неизбежен или, наоборот, вреден?

«Если начать наносить слой масла слишком рано, древесина не впитает его, и поверхность останется липкой. Когда придет время, лучше всего для лиственницы подойдет льняное масло. Однако, если владельцы хотят сохранить естественный серый тон, то поверхность следует очистить и обработать маслом без пигмента», - добавила Михкельсон.

Если нанести слишком толстый слой масла, поверхность станет липкой

По словам руководителя тартуского отдела Puumarket, уход за террасой следует начинать с очистки поверхности специальным средством для удаления старого масляного слоя: «В противном случае новый слой масла будет просачиваться в материал неравномерно, и в результате поверхность может стать неоднородной».

«Рифленые доски очищать немного сложнее, чем гладкие, поэтому люди все чаще отдают предпочтение последним. В случае рифленой поверхности, также важно очистить канавки от грязи и песка, которые мешают маслу правильно ложиться на поверхность», - сказала Михкельсон.

«После очистки необходимо дать поверхности высохнуть, и только потом наносить на нее масло. Важно, чтобы древесина была пропитана маслом, но излишки масла необходимо примерно через полчаса удалить салфеткой, иначе настил будут липким. После затвердевания первого слоя масла при необходимости можно нанести второй слой», - добавила Михкельсон.

Опасность возгорания – будьте осторожны с промасленными салфетками!

По словам Мари-Лийс Михкельсон, в продаже есть специальные губки для обработки террас, такую губку можно прикрепить к длинной ручке, что позволит выполнить работу во много раз быстрее, чем, например, кистью.

«При обработке древесины маслом очень важно соблюдать правила пожарной безопасности. Салфетки и губки, используемые для нанесения масла, могут легко воспламениться. При трении выделяется тепло, ткань нагревается, можно сказать, мы даем ей заряд. Масло высыхает медленно, и, если пропитанная маслом салфетка останется смятой, доступ воздуха к ткани будет ограничен, температура может повыситься, и в конце концов она может загореться», - сказала Михкельсон.

«После работы промасленные салфетки и губки следует разложить для просушки, хранить в контейнере с крышкой или в воде, а не просто выбрасывать в мусорный бак, где они могут загореться», - добавила Михкельсон.