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Невозможно заставить жить в руинах: ждет ли Нарву коллапс на рынке недвижимости?

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Уже с сентября в Нарве может появиться более сотни приезжих из других уголков страны учителей. На данный момент город нуждается почти в 200 специалистах сферы образования, а значит - и в хорошем арендном жилье для них. Но в состоянии ли Нарва предложить хорошее арендное жилье?

В связи с переходом на эстонский язык обучения в муниципальных школах Нарвы городу уже в сентябре 2024 года необходимо где-то найти около 200 учителей, которые имеют соответствующую квалификацию и знание языка. А значит, что всем им понадобится жилье, с большей вероятностью - арендное. Правда, есть риск, что предложить жилье такому количеству приезжих учителей город просто не сможет. 

Сергей Горлач, руководитель агентства по недвижимости Trianon Grupp недавно заявил в своем интервью для портала Rus.err о том, что приезжие захотят себе хорошее жилье, с ремонтом и высокими потолками, желательно где-то в районе Старого города. Конечно, точно определить потребность потенциальных «переселенцев» трудно, но проблема с поиском жилья для учителей была и в прошлом году, когда Нарва искала преподавателей для государственных гимназий. Для этого использовались абсолютно разные возможности. 

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