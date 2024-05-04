Невозможно заставить жить в руинах: ждет ли Нарву коллапс на рынке недвижимости?

Уже с сентября в Нарве может появиться более сотни приезжих из других уголков страны учителей. На данный момент город нуждается почти в 200 специалистах сферы образования, а значит - и в хорошем арендном жилье для них. Но в состоянии ли Нарва предложить хорошее арендное жилье?
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В связи с переходом на эстонский язык обучения в муниципальных школах Нарвы городу уже в сентябре 2024 года необходимо где-то найти около 200 учителей, которые имеют соответствующую квалификацию и знание языка. А значит, что всем им понадобится жилье, с большей вероятностью - арендное. Правда, есть риск, что предложить жилье такому количеству приезжих учителей город просто не сможет.