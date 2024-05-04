Невозможно заставить жить в руинах: ждет ли Нарву коллапс на рынке недвижимости?

В связи с переходом на эстонский язык обучения в муниципальных школах Нарвы городу уже в сентябре 2024 года необходимо где-то найти около 200 учителей, которые имеют соответствующую квалификацию и знание языка. А значит, что всем им понадобится жилье, с большей вероятностью - арендное. Правда, есть риск, что предложить жилье такому количеству приезжих учителей город просто не сможет.

Сергей Горлач, руководитель агентства по недвижимости Trianon Grupp недавно заявил в своем интервью для портала Rus.err о том, что приезжие захотят себе хорошее жилье, с ремонтом и высокими потолками, желательно где-то в районе Старого города. Конечно, точно определить потребность потенциальных «переселенцев» трудно, но проблема с поиском жилья для учителей была и в прошлом году, когда Нарва искала преподавателей для государственных гимназий. Для этого использовались абсолютно разные возможности.