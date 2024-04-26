Из-за полномасштабной войны в Украине началась миграция бизнеса из зоны боевых действий. Крупные предприятия стали перемещать свои мощности и персонал вглубь территории страны, подальше от российских бомб, ближе к западной границе. В прифронтовых городах, напротив, начался какой-то бум мелких и средних предприятий. Сфера обслуживания буквально переживает свой ренессанс. Но каким трудом все это дается, и какие идеи реализуются? Об этом в программе Rus.Postimees «Украинская студия» рассказали предпринимательницы Евгения Михно и Мария Корниенко.
Предпринимательницы из Харькова: как открыть хлебопекарню в прифронтовом городе
Евгения и Мария открыли хлебопекарню в спальном районе Харькова, который называется Холодная Гора. Женщины думают расширять свой бизнес, и даже планируют проводить мастер-классы для тех харьковчан, которые, невзирая ни на что, решили остаться и жить в родном городе.
Выдержки из беседы:
- Расскажите о вашем бизнесе, как вы работаете сейчас?
Мария: - Мы работаем все вместе, в большой компании. В данный момент стало очень тяжело работать, когда начали отключать свет. У нас, конечно, есть генератор, но его мощности не хватает, чтобы работали наши печи. Но мы выходим из ситуации, стараемся подстраиваться под графики отключений.
Мы начали делать комплексные обеды для людей, которые здесь проживают. У них дома отключается электричество, они остаются без горячей еды, и они все идут к нам, зная, что у нас можно и покушать, и купить хлеб. Делаем им кофе, чай, согреем, дадим подзарядить телефоны.
Евгения: - Наш бизнес мы открыли 10 февраля благодаря гранту. Мы его написали, выиграли его. И сейчас мы написали еще один грант. Наше министерство экономики создало специальную программу для женщин-предпринимателей. В этом гранте мы прописали специальное оборудование, которое может работать от генератора. Это, конечно, все из-за того, что у нас война, и мы существуем в таких условиях.
- До войны вы занимались выпеканием хлеба?
Мария: - Я работала заведующей производством в сети супермаркетов, а перед этим я работала и поваром, и пекарем, и училась на повара-кондитера. То есть, я всегда хотела свою маленькую пекарню.
- Как пришла такая идея?
Евгения: - Еще три года назад, когда я работала директором по маркетингу в сети супермаркетов, а тема хлеба преследовала меня лет пятнадцать. И вот три года назад с Машей мы уже подумывали о том, чтобы открывать свой бизнес. А хлеб - всегда в спросе, а в хлебобулочной индустрии нет предела совершенству.
И когда началась война, мы вели переговоры с организациями из Миннесоты. Тогда нам отказали, но проект на грант был уже на руках, мы его постоянно модернизировали, и в итоге выиграли.
Мария: - Мы хотели создать не только пекарню, а пространство, куда люди могут прийти и отдохнуть, чтобы к нам приходили дети, которым мы будем делать мастер-классы. Мы хотели показать людям, что из воды, муки, соли и сахара можно сделать очень вкусный и полезный хлеб.
- Ну и, наверное, показать людям, что даже в такое тяжелое время можно открыть свое дело?
Евгения: - Конечно, мы хотели показать женщинам, что если у тебя есть идеи, то их можно реализовывать. Сейчас очень много возможностей для этого. Много обучающих программ о том, как и куда писать проекты.
Мария: - Мы всем своим знакомым говорим, что надо делать что-то сейчас, не надо откладывать. Война не означает, что надо сидеть сложа руки, надо что-то делать.
- Тем более, что хлеб - это очень важный продукт, особенно во время войны...
Евгения: - Когда 24 февраля 2022 года началась война, крупные харьковские хлебозаводы уже не работали, стало трудно с логистикой. Мы с Машей тогда работали в одном из супермаркетов, и тогда на своей мини-хлебопекарне мы начали печь свой хлеб.
Мария: - За два часа с двумя моими пекарями мы напекли тысячу штук. Мы даже не паковали этот хлеб, а сразу вывозили в торговый зал, и люди его разбирали. Так мы смогли проработать три дня, пока еще могли добираться до работы. Потом начались очень сильные обстрелы, и мы уже сидели в подвалах.
Евгения: - Кроме того, Красный крест проводил для нас тренинг, и там нам рассказывали, что когда ты даешь человеку чай, булочку или пирожок, то он чувствует себя в безопасности. Вы же сами знаете, что такое свежий хлеб, это как в детстве.
- С точки зрения безопасности, как вы организовали вашу работу?
Евгения: - Да, мы закрываем пекарню, выгоняем наших клиентов, это если по правилам. Но с точки зрения реалий, ближайшее безопасное место - это метро, туда идти где-то около полукилометра, и никто туда не побежит. Люди уже привыкли к этому. Но, с другой стороны, было бы круто, если бы рядом было какое-то укрытие, и людям можно было сказать, идите в укрытие, а с другой стороны - есть реалии жизни.
Поэтому мы сейчас думаем, как и где проводить мастер-классы. Совместно с одной общественной организацией мы подумали о том, чтобы проводить их в цокольном помещении, где более безопасно.
- С точки зрения логистики, насколько тяжело вести бизнес в Харькове?
Мария: - Наши пекари и повара добираются на работу из области. Пока что маршрутки ходят, попутки есть. Сейчас работает весь коммунальный транспорт: и троллейбусы, и трамваи, и метро. Даже во время отключения света транспорт старается работать четко по графику.
Но даже когда свет отключают, мы достаем генератор и работаем на нем.
Евгения: - А с точки зрения поставок продукции, то все наши поставщики уже давно подстроились к такому режиму работы. Нет перебоев и с сырьевой базой.
- А в целом как бизнес в Харькове работает? Много ли позакрывалось предприятий в городе?
Евгения: - Развиваются малые и средние предприятия, а крупный бизнес выезжает с катастрофической скоростью. Турбоатом закрылся, который был одним из крупнейших заводов в городе. И потом, у них стоимость оборудования высокая, конечно, люди пытаются это все сохранить.
- Какая сейчас ситуация в городе?
Мария: - Когда была неделя затишья, было страшно. Когда прилетов нету, начинаешь напрягаться, думаешь, что что-то готовится. Единственное, что стараемся подстраиваться под отключения электричества. Стараемся сразу сделать дрожжевые хлеба, потом бездрожжевые, которые могут постоять. Рабочие моменты.
Евгения: - Город опустел, очень много выехало людей до 35 лет. Раньше Харьков был как улей, было много студентов, пробки в городе, но сейчас все очень изменилось. Нет кайфа от того Харькова, который мы все помним.
- Думали ли вы, что будете заниматься подобным бизнесом в военное время?
Мария: - В первые дни мы переехали к родным в село Валки, тогда мы занимались гуманитарной помощью. После чего мы поняли, что гуманитарка - это хорошо, но надо за что-то жить. Потом я устроилась работать в пиццерию, после чего мы стали работать в социальных службах ООН, регистрировали людей на денежную помощь. Тогда мы зарегистрировали около полумиллиона переселенцев на территории Харькова и области.
И после этого мы стали писать очень много грантов, и спустя полтора года мы смогли выиграть этот грант, открыть пекарню. Я не верила, что это получится, но теперь радуюсь каждый день.
- В плюс уже выходит ваше предприятие?
Евгения: - Два последних дня у нас в плюс, когда мы вышли на те показатели, которые планировали.
Мария: - Да, мы вышли на плюс, который прописан в бизнес-плане. Я очень переживала за это. Мы работаем с 7 утра до 8 вечера, кормим людей. И люди с радостью идут к нам, знают, что у нас вкусно.
Смотрите в записи полную версию беседы!