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Предпринимательницы из Харькова: как открыть хлебопекарню в прифронтовом городе

Дмитрий Мороз
, журналист
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Из-за полномасштабной войны в Украине началась миграция бизнеса из зоны боевых действий. Крупные предприятия стали перемещать свои мощности и персонал вглубь территории страны, подальше от российских бомб, ближе к западной границе. В прифронтовых городах, напротив, начался какой-то бум мелких и средних предприятий. Сфера обслуживания буквально переживает свой ренессанс. Но каким трудом все это дается, и какие идеи реализуются? Об этом в программе Rus.Postimees «Украинская студия» рассказали предпринимательницы Евгения Михно и Мария Корниенко.

Евгения и Мария открыли хлебопекарню в спальном районе Харькова, который называется Холодная Гора. Женщины думают расширять свой бизнес, и даже планируют проводить мастер-классы для тех харьковчан, которые, невзирая ни на что, решили остаться и жить в родном городе.

Выдержки из беседы:

- Расскажите о вашем бизнесе, как вы работаете сейчас?

Мария: - Мы работаем все вместе, в большой компании. В данный момент стало очень тяжело работать, когда начали отключать свет. У нас, конечно, есть генератор, но его мощности не хватает, чтобы работали наши печи. Но мы выходим из ситуации, стараемся подстраиваться под графики отключений.

Повар-кондитер Мария Корниенко за работой в своей пекарне на Холодной Горе.
Повар-кондитер Мария Корниенко за работой в своей пекарне на Холодной Горе. Фото: Личный архив Марии Корниенко

Мы начали делать комплексные обеды для людей, которые здесь проживают. У них дома отключается электричество, они остаются без горячей еды, и они все идут к нам, зная, что у нас можно и покушать, и купить хлеб. Делаем им кофе, чай, согреем, дадим подзарядить телефоны.

Евгения: - Наш бизнес мы открыли 10 февраля благодаря гранту. Мы его написали, выиграли его. И сейчас мы написали еще один грант. Наше министерство экономики создало специальную программу для женщин-предпринимателей. В этом гранте мы прописали специальное оборудование, которое может работать от генератора. Это, конечно, все из-за того, что у нас война, и мы существуем в таких условиях.

- До войны вы занимались выпеканием хлеба?

Мария: - Я работала заведующей производством в сети супермаркетов, а перед этим я работала и поваром, и пекарем, и училась на повара-кондитера. То есть, я всегда хотела свою маленькую пекарню.

Мария Корниенко со своей партнершей по бизнесу Евгенией Михно в компании благодарных клиенток.
Мария Корниенко со своей партнершей по бизнесу Евгенией Михно в компании благодарных клиенток. Фото: Личный архив Марии Корниенко

- Как пришла такая идея?

Евгения: - Еще три года назад, когда я работала директором по маркетингу в сети супермаркетов, а тема хлеба преследовала меня лет пятнадцать. И вот три года назад с Машей мы уже подумывали о том, чтобы открывать свой бизнес. А хлеб - всегда в спросе, а в хлебобулочной индустрии нет предела совершенству.

И когда началась война, мы вели переговоры с организациями из Миннесоты. Тогда нам отказали, но проект на грант был уже на руках, мы его постоянно модернизировали, и в итоге выиграли.

Мария: - Мы хотели создать не только пекарню, а пространство, куда люди могут прийти и отдохнуть, чтобы к нам приходили дети, которым мы будем делать мастер-классы. Мы хотели показать людям, что из воды, муки, соли и сахара можно сделать очень вкусный и полезный хлеб.

- Ну и, наверное, показать людям, что даже в такое тяжелое время можно открыть свое дело?

Евгения: - Конечно, мы хотели показать женщинам, что если у тебя есть идеи, то их можно реализовывать. Сейчас очень много возможностей для этого. Много обучающих программ о том, как и куда писать проекты.

Мария: - Мы всем своим знакомым говорим, что надо делать что-то сейчас, не надо откладывать. Война не означает, что надо сидеть сложа руки, надо что-то делать.

- Тем более, что хлеб - это очень важный продукт, особенно во время войны...

Евгения: - Когда 24 февраля 2022 года началась война, крупные харьковские хлебозаводы уже не работали, стало трудно с логистикой. Мы с Машей тогда работали в одном из супермаркетов, и тогда на своей мини-хлебопекарне мы начали печь свой хлеб.

Мария: - За два часа с двумя моими пекарями мы напекли тысячу штук. Мы даже не паковали этот хлеб, а сразу вывозили в торговый зал, и люди его разбирали. Так мы смогли проработать три дня, пока еще могли добираться до работы. Потом начались очень сильные обстрелы, и мы уже сидели в подвалах.

Евгения: - Кроме того, Красный крест проводил для нас тренинг, и там нам рассказывали, что когда ты даешь человеку чай, булочку или пирожок, то он чувствует себя в безопасности. Вы же сами знаете, что такое свежий хлеб, это как в детстве.

Дети любят выпечку.
Дети любят выпечку. Фото: Личный архив Марии Корниенко

- С точки зрения безопасности, как вы организовали вашу работу?

Евгения: - Да, мы закрываем пекарню, выгоняем наших клиентов, это если по правилам. Но с точки зрения реалий, ближайшее безопасное место - это метро, туда идти где-то около полукилометра, и никто туда не побежит. Люди уже привыкли к этому. Но, с другой стороны, было бы круто, если бы рядом было какое-то укрытие, и людям можно было сказать, идите в укрытие, а с другой стороны - есть реалии жизни.

Поэтому мы сейчас думаем, как и где проводить мастер-классы. Совместно с одной общественной организацией мы подумали о том, чтобы проводить их в цокольном помещении, где более безопасно.

- С точки зрения логистики, насколько тяжело вести бизнес в Харькове?

Мария: - Наши пекари и повара добираются на работу из области. Пока что маршрутки ходят, попутки есть. Сейчас работает весь коммунальный транспорт: и троллейбусы, и трамваи, и метро. Даже во время отключения света транспорт старается работать четко по графику.

Но даже когда свет отключают, мы достаем генератор и работаем на нем.

Евгения: - А с точки зрения поставок продукции, то все наши поставщики уже давно подстроились к такому режиму работы. Нет перебоев и с сырьевой базой.

- А в целом как бизнес в Харькове работает? Много ли позакрывалось предприятий в городе?

Евгения: - Развиваются малые и средние предприятия, а крупный бизнес выезжает с катастрофической скоростью. Турбоатом закрылся, который был одним из крупнейших заводов в городе. И потом, у них стоимость оборудования высокая, конечно, люди пытаются это все сохранить.

- Какая сейчас ситуация в городе?

Мария: - Когда была неделя затишья, было страшно. Когда прилетов нету, начинаешь напрягаться, думаешь, что что-то готовится. Единственное, что стараемся подстраиваться под отключения электричества. Стараемся сразу сделать дрожжевые хлеба, потом бездрожжевые, которые могут постоять. Рабочие моменты.

Евгения: - Город опустел, очень много выехало людей до 35 лет. Раньше Харьков был как улей, было много студентов, пробки в городе, но сейчас все очень изменилось. Нет кайфа от того Харькова, который мы все помним.

Один из самых популярных видов хлеба в пекарне Марии Корниенко и Евгении Михно.
Один из самых популярных видов хлеба в пекарне Марии Корниенко и Евгении Михно. Фото: Частный архив Марии Корниенко

- Думали ли вы, что будете заниматься подобным бизнесом в военное время?

Мария: - В первые дни мы переехали к родным в село Валки, тогда мы занимались гуманитарной помощью. После чего мы поняли, что гуманитарка - это хорошо, но надо за что-то жить. Потом я устроилась работать в пиццерию, после чего мы стали работать в социальных службах ООН, регистрировали людей на денежную помощь. Тогда мы зарегистрировали около полумиллиона переселенцев на территории Харькова и области.

И после этого мы стали писать очень много грантов, и спустя полтора года мы смогли выиграть этот грант, открыть пекарню. Я не верила, что это получится, но теперь радуюсь каждый день.

- В плюс уже выходит ваше предприятие?

Евгения: - Два последних дня у нас в плюс, когда мы вышли на те показатели, которые планировали.

Мария: - Да, мы вышли на плюс, который прописан в бизнес-плане. Я очень переживала за это. Мы работаем с 7 утра до 8 вечера, кормим людей. И люди с радостью идут к нам, знают, что у нас вкусно.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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