Предпринимательницы из Харькова: как открыть хлебопекарню в прифронтовом городе

Мария Корниенко со своей партнершей по бизнесу Евгенией Михно в компании благодарных клиенток. Фото: Личный архив Марии Корниенко

- Как пришла такая идея?

Евгения: - Еще три года назад, когда я работала директором по маркетингу в сети супермаркетов, а тема хлеба преследовала меня лет пятнадцать. И вот три года назад с Машей мы уже подумывали о том, чтобы открывать свой бизнес. А хлеб - всегда в спросе, а в хлебобулочной индустрии нет предела совершенству.

И когда началась война, мы вели переговоры с организациями из Миннесоты. Тогда нам отказали, но проект на грант был уже на руках, мы его постоянно модернизировали, и в итоге выиграли.

Мария: - Мы хотели создать не только пекарню, а пространство, куда люди могут прийти и отдохнуть, чтобы к нам приходили дети, которым мы будем делать мастер-классы. Мы хотели показать людям, что из воды, муки, соли и сахара можно сделать очень вкусный и полезный хлеб.

- Ну и, наверное, показать людям, что даже в такое тяжелое время можно открыть свое дело?

Евгения: - Конечно, мы хотели показать женщинам, что если у тебя есть идеи, то их можно реализовывать. Сейчас очень много возможностей для этого. Много обучающих программ о том, как и куда писать проекты.

Мария: - Мы всем своим знакомым говорим, что надо делать что-то сейчас, не надо откладывать. Война не означает, что надо сидеть сложа руки, надо что-то делать.