В течение шести дней мая на участке Тапа-Тарту будут ходить заменяющие автобусы

В мае шесть рабочих дней между станциями Тапа и Тарту вместо поездов будут курсировать замещающие автобусы. Также есть небольшие изменения в расписании некоторых маршрутов Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Нарва.

«С понедельника, 6 мая, из-за ремонтных работ время в пути на маршруте Таллинн-Тарту увеличится на 4-15 минут в зависимости от отправления. Кроме того, в течение двух недель мая по вторникам, средам и четвергам на участке Тапа-Тарту будет использоваться заменяющий автобус, - сказала маркетинговый директор Elron Марийс Адамберг. На участке Тапа-Тарту будет заменяющие автобусы будут курсировать 7-9 и 21-23 мая. - Обращаем ваше внимание, что на этом участке курсируют автобусы по двум разным маршрутам - один останавливается на всех промежуточных остановках, другой идет прямо в Тарту/Тапа, соответствующая информация отображена на передней части автобуса».

«Чтобы мы могли продолжать обеспечивать связь с Таллинном, изменения времени в пути на линии Тарту влекут за собой изменения в расписании на линиях Валга и Койдула/Пийуса. Просим пассажиров, планирующих поездки, обязательно проверять время отправления», - добавила она.

«Ремонтные работы на участке Тапа-Тарту продлятся до конца года. Они доставляют неудобства, но необходимы для того, чтобы в будущем мы могли предложить более частое расписание и более быстрое время прибытия», - объяснила Адамберг.

Важно отметить, что на заменяющих автобусах нельзя транспортировать велосипеды.

С 6 мая также будут внесены некоторые изменения в расписание некоторых отправлений Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Нарва.

Ознакомиться с обновленным расписанием можно на сайте Elron. Более подробную информацию о ремонтных работах на железной дороге можно получить у владельца инфраструктуры AS Eesti Raudtee.