Известный финский производитель кухонных принадлежностей сокращает сотрудников

Всего планируется уволить 37 сотрудников заводов, расположенных в Хямеэнлинна и Биллнасе. Завод в Биллнасе планируется полностью закрыть. С этой целью Fiskars Group уже начала переговоры с профсоюзами, представляющими интересы работников, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

Стекольный завод в Словении, принадлежащий компании, также планирует уволить рабочих, но количество потерянных рабочих мест пока не ясно. В настоящее время на заводе работают 155 человек.

Продукция Fiskars продается и в магазинах Эстонии. В Эстонии можно купить, например, кухонные ножи, сковороды, садовые ножницы, топоры и лопаты производства компании.