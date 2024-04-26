У почетного консула Эстонии повился шанс встретиться с членом экипажа захваченного судна

«Спустя две недели после захвата судна общение с иранскими властями привело к тому, что почетный консул Эстонии в Тегеране, по предварительным данным, в ближайшие дни сможет подняться на борт захваченного судна, чтобы встретиться с жителем Эстонии», - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

По его словам, прямой контакт дал бы возможность получить информацию о его состоянии, и стал бы долгожданным и очень позитивным событием.

Цахкна добавил, что тесное общение будет продолжаться как с иранскими властями, так и с компанией-оператором судна MSC. «Наша цель - чтобы житель Эстонии как можно скорее вернулся домой», - подчеркнул он.

13 апреля международные СМИ сообщили, что MSC Aries был захвачен военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Спустя некоторое время также появились сообщения о том, что один из членов экипажа судна является жителем Эстонии. Официально Иран заявил, что захватил судно из-за его предполагаемых связей с Израилем.

Владелец судна, судоходная группа MSC, подтвердил, что иранские власти захватили судно. По данным группы, на борту находились 25 членов экипажа, и компания активно общается с соответствующими властями, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение на судно.

23 апреля Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Ирана, чтобы потребовать освобождения жителя Эстонии.