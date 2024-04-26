Политолог: на евровыборах Айво Петерсон может пощипать перья у Центристской партии

Тынис Саартс считает, что в ближайшей перспективе Центристская партия скорее будет так называемой русской партией, то есть нишевой. Чтобы вернуть поддержку эстоноязычных избирателей, центристам, по оценке политолога, пришлось бы сменить председателя.

«Но возникает вопрос, кто бы это мог быть? Если сменить Михаила Кылварта, сможет ли новый руководитель сохранить русскоязычных избирателей и завоевать поддержку эстоноязычных избирателей? Я очень в этом сомневаюсь», - говорит он.

По мнению Саартса, показательным для Центристской партии станет, сколько при участии в выборах сможет набрать единственный кандидат партии Koos Айво Петерсон.

«Это очевидный индикатор для центристов: есть ли у них конкуренция в нише радикальных, прокремлеских избирателей или нет. И если она есть, очень интересно будет посмотреть, как будет реагировать Центристская партия: сама станет в какой-то степени радикальнее и изберет более прокремлевскую риторику или попытается сохранить проэстонскую и умеренную позицию, которой она придерживается сейчас», - говорит Саартс.

Однако, по его словам, будущее центристов хоть и туманно, но не катастрофично.