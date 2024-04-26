«Пришлось выбирать между ролями политика и медика»: Аркадий Попов покидает горсобрание

«Вчера, 25.04.2024, я с тяжелым сердцем подписал заявление о прекращении моих полномочий депутата Таллиннского горсобрания», - пишет Попов в социальных сетях.

По его словам, в сложившейся турбулентной политической ситуации он, как руководитель крупного медицинского учреждения, не может позволить себе сидеть на двух стульях одновременно: с одной стороны, активно критиковать инициативы правящей таллиннской коалиции, находясь в оппозиции, а с другой стороны, реализовывать реформы системы здравоохранения, запланированные владельцем больницы, то есть городом.

«Убежден, что политическая деятельность руководителя больницы не должна влиять на жизнь и развитие медицинского учреждения. Мне пришлось выбирать между ролями муниципального политика и медика, и я решил, что как врач буду более полезен обществу», - пишет Попов.

Попов отметил, что передает свои полномочия новому коллеге из фракции Центристской партии. Предположительно, место Аркадия Попова в горсобрании займет бывший депутат и судья Хельве Сяргава.