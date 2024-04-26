МАССОВОЕ УБИЙСТВО Двое российских солдат застрелили семь человек в селах Херсона и сожгли их тела

Тела убитых были найдены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, что примерно в двадцати километрах от Днепра, по делу задержаны двое российских военных - Александр Осипов и Александр Кайгородцев, сообщает газета «Коммерсант».

Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений из автомата Калашникова. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. По данным прессы, убитая была 1959 года рождения.

Вскоре после этого в полицию поступило сообщение об обнаружении еще двух обгоревших и изуродованных тел в селе Абрикосовка. По данным Baza, личность женщины окончательно не установлена, но, вероятно, это была глава села Любовь Тымчак. Известно, что второй убитый был военным.

Подозреваемых быстро задержали, Осипов и Кайгородцев признались в совершении преступлений и заявили, что совершили еще два убийства.

Тела еще двух мужчин были найдены в роще возле села Абрикосовка, на месте происшествия были обнаружены такие же гильзы, как и при других убийствах. По данным телеканала РБК, одним из убитых был житель Подо-Калиновки 1991 года рождения, личность второго мужчины пока не установлена.

Всего было обнаружено семь тел, причины смерти остальных людей не разглашаются.

По даннным СМИ, задержанные служили в 144-й мотострелковой бригаде. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения.

Александр Кайгородцев из Новосибирской области ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один - за участие в незаконном обороте наркотиков. Выйдя на свободу в 2020 году, Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты, в том числе пребывание в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления алкоголя в общественных местах.