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Государство займется мотоспортом – готовьтесь к новым правилам

rus.postimees.ee
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Проведение мероприятий ряда спортивных дисциплин потребуются согласовывать.
Проведение мероприятий ряда спортивных дисциплин потребуются согласовывать. Фото: Kollaaž MX Mania / Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees / Marko Saarm / Sakala

Министерство культуры приступило к внесению поправок в Закон о спорте, и в числе прочего также будут изменены требования к организации спортивных мероприятий. Хотя во многих областях правила будут смягчены, со вступлением поправок в силу, на некоторых мероприятиях, например, в автоспорте, правила, наоборот, станут строже. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что представители этих дисциплин сами предложили поправку к закону с тем, чтобы повысить безопасность соревнований и лучше регулировать, кто может организовывать соревнования.

В апреле Министерство культуры направило проект поправки в Закон о спорте в сферу спорта и другие министерства для того, чтобы узнать мнение и согласовать поправки. Изменения касаются четырех основных частей: уточнение соблюдения антидопинговых правил, разрешение возврата подоходного налога на оплату тренировок детей и молодежи, повышение пределов вознаграждения спортивных судей-добровольцев и обновление требований к организации спортивных мероприятий.

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