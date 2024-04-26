Государство займется мотоспортом – готовьтесь к новым правилам

Министерство культуры приступило к внесению поправок в Закон о спорте, и в числе прочего также будут изменены требования к организации спортивных мероприятий. Хотя во многих областях правила будут смягчены, со вступлением поправок в силу, на некоторых мероприятиях, например, в автоспорте, правила, наоборот, станут строже. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что представители этих дисциплин сами предложили поправку к закону с тем, чтобы повысить безопасность соревнований и лучше регулировать, кто может организовывать соревнования.