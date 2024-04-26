Сегодня ночью в 00:40 в Тарту должен был приземлиться самолет Finnair, вылетевший из Хельсинки. Однако самолет так и не коснулся земли в аэропорту Юленурме, а, непосредственно перед университетским городом, развернулся и вернулся обратно в Хельсинки. Поскольку ночной рейс не прибыл в Тарту, то и утренний рейс Тарту-Хельсинки также не вылетел.
Для подписчиков
Помехи с GPS? Ночной рейс Finnair не долетел до Тарту и вернулся обратно в Хельсинки
На рейсе, который вылетел из Хельсинки незадолго до полуночи, находился Яано Юнсон, житель Южной Эстонии, который впервые полетел по вновь открытой линии в конце марта. «Мы должны были приземлиться в Тарту в 00:40, но вернулись обратно в Хельсинки в половине второго ночи», - отметил Юнсон.