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Помехи с GPS? Ночной рейс Finnair не долетел до Тарту и вернулся обратно в Хельсинки

, репортер Tartu Postimees
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31 марта авиакомпания Finnair возобновила регулярные рейсы между Тарту и аэропортом Хельсинки. Однако самолет, который должен был приземлиться в Тарту сегодня ночью, развернулся и вернулся в Хельсинки.
31 марта авиакомпания Finnair возобновила регулярные рейсы между Тарту и аэропортом Хельсинки. Однако самолет, который должен был приземлиться в Тарту сегодня ночью, развернулся и вернулся в Хельсинки. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня ночью в 00:40 в Тарту должен был приземлиться самолет Finnair, вылетевший из Хельсинки. Однако самолет так и не коснулся земли в аэропорту Юленурме, а, непосредственно перед университетским городом, развернулся и вернулся обратно в Хельсинки. Поскольку ночной рейс не прибыл в Тарту, то и утренний рейс Тарту-Хельсинки также не вылетел.

На рейсе, который вылетел из Хельсинки незадолго до полуночи, находился Яано Юнсон, житель Южной Эстонии, который впервые полетел по вновь открытой линии в конце марта. «Мы должны были приземлиться в Тарту в 00:40, но вернулись обратно в Хельсинки в половине второго ночи», - отметил Юнсон.

Капитан самолета сообщил пассажирам, что проблема была с GPS-оборудованием и не удалось связаться с аэропортом Тарту, поэтому пришлось развернуться и лететь обратно в Финляндию.

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