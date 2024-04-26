Помехи с GPS? Ночной рейс Finnair не долетел до Тарту и вернулся обратно в Хельсинки

31 марта авиакомпания Finnair возобновила регулярные рейсы между Тарту и аэропортом Хельсинки. Однако самолет, который должен был приземлиться в Тарту сегодня ночью, развернулся и вернулся в Хельсинки.

Сегодня ночью в 00:40 в Тарту должен был приземлиться самолет Finnair, вылетевший из Хельсинки. Однако самолет так и не коснулся земли в аэропорту Юленурме, а, непосредственно перед университетским городом, развернулся и вернулся обратно в Хельсинки. Поскольку ночной рейс не прибыл в Тарту, то и утренний рейс Тарту-Хельсинки также не вылетел.