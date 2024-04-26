Монахини Пюхтицкого монастыря обнародовали открытое письмо в Совет Церквей Эстонии, в котором протестуют против возможного «разрыва кровной связи с Русской православной церковью».
Письмо игуменьи Филареты и сестер Пюхтицкого монастыря адресовано председателю Совета Церквей Эстонии архиепископу Урмасу Вийльма.
По словам монахинь, написать подобное письмо их побудило «в высшей степени тревожное положение, которое возникло сейчас вокруг нашей обители».
«К нашему глубокому прискорбию, Пюхтицкий монастырь и его насельниц пытаются втянуть в чуждые самой сути монашеского бытия политические противоречия. Власти Эстонской Республики хотят от нас разрыва кровной связи с Русской Православной Церковью, которая – в лице ее Предстоятеля, Святейшего Патриарха Кирилла, – приняла одну из сторон этого вооруженного конфликта. Другими словами, от нас хотят, чтобы мы по своей инициативе отказались от ставропигиального статуса», - говорится в письме.
«С нашей стороны подобный шаг попросту невозможен. Представители Государственной власти Эстонии, конечно, могут этого не знать и не понимать, но вы, наши собратья во Христе, знаете, что означает для обители ее каноническая связь с Матерью Церковью», - поясняют авторы письма.
«Мы не можем, не имеем права в одностороннем порядке разорвать ее, так как ставропигиальный статус монастыря прописан в Уставе нашей обители, который мы по своей воле не вправе изменять», - подчеркивают монахини.
Как напоминают игуменья и сестры, ставропигию монастырь получил в 1990-м году стараниями и усилиями патриарха Алексия II (Ридигера), который в свое время спас обитель от закрытия.
«Основанный в 1891 году Пюхтицкий монастырь непрерывно молится Господу уже 133 года. В мире за это время произошли кардинальные изменения. В Русской Православной Церкви в послесинодальный период было восстановлено Патриаршество, и на Патриаршем престоле мы сегодня видим уже пятого Предстоятеля», - продолжают авторы письма.
«Мы напоминаем о совершившихся переменах лишь с той целью, чтобы показать, что наш монастырь был неподвластен страстям социально-политической жизни и с первых лет и до сегодняшнего дня хранит нерушимую верность своему монашескому назначению и призванию, заключающемуся в молитве и труде», - указывают игуменья и сестры.
Насельницы глубоко убеждены, что вмешательство государства в сложившийся за более, чем век, уклад монастырской жизни лишено какого-либо созидательного смысла.
«В монастыре молились и трудились в Царской России, в Советском Союзе (СССР), в Эстонской Республике, и мы искренне надеемся, что нас и впредь не лишат возможности возносить наши молитвы к Богу, дабы мирная жизнь была дарована всей Земле, всем странам и всем народам», - поясняют они.
«Монастырь – вне политики. Таково наше кредо. И мы смеем надеяться, что ваши молитвы помогут донести эту истину до властей Эстонской Республики, к которым мы относимся с большим уважением», - обращаются игуменья Филарета с сестрами к членам Совета Церквей Эстонии.