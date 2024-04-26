Письмо игуменьи Филареты и сестер Пюхтицкого монастыря адресовано председателю Совета Церквей Эстонии архиепископу Урмасу Вийльма.

По словам монахинь, написать подобное письмо их побудило «в высшей степени тревожное положение, которое возникло сейчас вокруг нашей обители».

«К нашему глубокому прискорбию, Пюхтицкий монастырь и его насельниц пытаются втянуть в чуждые самой сути монашеского бытия политические противоречия. Власти Эстонской Республики хотят от нас разрыва кровной связи с Русской Православной Церковью, которая – в лице ее Предстоятеля, Святейшего Патриарха Кирилла, – приняла одну из сторон этого вооруженного конфликта. Другими словами, от нас хотят, чтобы мы по своей инициативе отказались от ставропигиального статуса», - говорится в письме.

«С нашей стороны подобный шаг попросту невозможен. Представители Государственной власти Эстонии, конечно, могут этого не знать и не понимать, но вы, наши собратья во Христе, знаете, что означает для обители ее каноническая связь с Матерью Церковью», - поясняют авторы письма.

«Мы не можем, не имеем права в одностороннем порядке разорвать ее, так как ставропигиальный статус монастыря прописан в Уставе нашей обители, который мы по своей воле не вправе изменять», - подчеркивают монахини.

Как напоминают игуменья и сестры, ставропигию монастырь получил в 1990-м году стараниями и усилиями патриарха Алексия II (Ридигера), который в свое время спас обитель от закрытия.