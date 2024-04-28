СОВЕТНИК ГЛАВЫ МВД Греховная связь Московского Патриархата и Путина – это осквернение православия

Странный парадокс

В этом и заключается парадокс. С одной стороны, и руководители ЭПЦ МП, и настоятельница Пюхтицкого монастыря подтверждают, что заявления патриарха Кирилла не являются для них обязательными, что эти послания здесь не поддерживаются и не усиливаются; при этом масштаб подчиненных отношений с Московским Патриархатом преуменьшается. С другой стороны, фактом является то, что молитвы во имя патриарха Кирилла как высшего религиозного деятеля продолжают совершаться, и утверждается, что подчиненные отношения с Московским Патриархатом не могут быть самостоятельно разорваны силами местной церкви.

Другими словами, в одно и то же время взгляды патриарха осуждаются, но за него молятся. Мы не подчиняемся Московскому Патриархату, но и самостоятельно прекратить отношения подчинения с ним не можем. Хотя именно так поступили десятки молдавских общин, принявших решение отмежеваться от Московского Патриархата. В Молдове, стране, которая даже не входит в Евросоюз и где влияние России ощутимо сильнее.

Не хочется быть циничным, но принимая все это во внимание, можно предположить только два варианта: либо местные русские православные лидеры не понимают всей серьезности ситуации и не осознают своей ответственности как пастырей 140 000 жителей Эстонии, или же есть и другие существенные причины, которые сегодня препятствуют разрыву подчиненных отношений с Московским Патриархатом.

Настало время для решительного шага