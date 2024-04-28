Война режима Путина против Украины, является террористической войной. Советник главы МВД Воотеле Пяй пишет, что если патриарх Кирилл поддерживает эту войну и дает свое святое благословение, это делает его и возглавляемый им Московский Патриархат сторонником терроризма. Это, однако, отнюдь не делает православных или священнослужителей в Эстонии террористами или их сторонниками. Возможно, отделение действующих в Эстонии религиозных объединений от МП будет длительным процессом, поэтому важно, чтобы люди не верили лжи, исходящей с Востока.
СОВЕТНИК ГЛАВЫ МВД ⟩ Греховная связь Московского Патриархата и Путина – это осквернение православия
Перевод: Павел Соболев
Эстония - правовое государство, где свобода вероисповедания является одной из основных свобод. Однако свобода вероисповедания ограничивается радикализмом. Если бы в Эстонии действовало исламистское объединение, чей старший религиозный лидер где-то в далекой стране объявил бы священную войну западному миру, хотели бы мы, чтобы это объединение продолжало действовать здесь, в Эстонии? Нет.
Таким образом, в сложившейся ситуации злейшим врагом эстонских православных является не министр внутренних дел или эстонское государство, а патриарх Кирилл, который злоупотребляет силой своего слова для сотен тысяч православных в целях оправдания и разжигания террористической войны.
Темная грань любой религии - это когда ее начинают использовать в качестве политического оружия, будь то для оправдания подавления прав меньшинств и их преследования, или даже террора, агрессии и насилия в отношении определенных меньшинств или даже других народов. В истории есть бесконечные примеры этого, но, к сожалению, мы видим, как история повторяется даже сегодня.
В цивилизованном западном мире, свое нахождение в котором вместе с Эстонией мы четко позиционируем, недопустимо, чтобы кто-то все еще использовал веру для оправдания войны и военных преступлений в XXI веке.
Религия не должна служить политике
Я считаю себя частью христианского мира, христианских обычаев и культурного пространства, уважаю христианские принципы и историю. В то же время я считаю, что ни один религиозный человек в глубине души не хочет, чтобы его религиозными убеждениями и религиозной принадлежностью злоупотребляли в политических целях.
На протяжении десятилетий русское православие было омрачено греховной связью Московского Патриархата с Путиным. Будучи высшим религиозным лидером, патриарх Кирилл на протяжении многих лет злоупотреблял своей властью над церковью, сотрудничая с авторитарным режимом Кремля и ближайшим к нему кругом олигархов, от Константина Малофеева до Владимира Якунина.
Таким образом, Московский Патриархат так или иначе замешан во всех преступлениях российской власти - от коррупции до помещения в тюрьму и убийств инакомыслящих, и конечно же, в войне в Украине.
Весной 2018 года я защитил магистерскую диссертацию в Тартуском университете, где, среди прочего, написал о роли Московского Патриархата как мягкой силы Российской Федерации во Франции. Сегодня, шесть весен спустя, уже нет смысла приукрашать роль Московского Патриархата словами «мягкая сила». Сегодня Московский Патриархат является одним из столпов пропаганды путинского режима по промыванию мозгов.
Под руководством Кирилла патриархат явно политизировался и лишь выполняет приказы светских кремлевских хозяев, и это кощунство, от которого страдают и эстонские православные. Два года подряд заявления патриарха Кирилла становились все более откровенными, но в начале апреля благословение террористической войны России в Украине в качестве «священной войны» стало очередным признаком окончательного морального краха Московского Патриархата.
В течение двух лет каждые несколько месяцев руководителям Эстонской православной церкви Московского Патриархата приходилось реагировать на слова патриарха Кирилла и подтверждать, что взгляды, разжигающие и оправдывающие войну, не являются обязательными для местных русских православных общин. Неизбежно возникает вопрос: как долго эстонские православные будут позволять себе злоупотреблять своей верой и позволять радикально настроенному московскому Патриарху оправдывать убийства невинных людей в Украине именем православия?
Странный парадокс
В этом и заключается парадокс. С одной стороны, и руководители ЭПЦ МП, и настоятельница Пюхтицкого монастыря подтверждают, что заявления патриарха Кирилла не являются для них обязательными, что эти послания здесь не поддерживаются и не усиливаются; при этом масштаб подчиненных отношений с Московским Патриархатом преуменьшается. С другой стороны, фактом является то, что молитвы во имя патриарха Кирилла как высшего религиозного деятеля продолжают совершаться, и утверждается, что подчиненные отношения с Московским Патриархатом не могут быть самостоятельно разорваны силами местной церкви.
Другими словами, в одно и то же время взгляды патриарха осуждаются, но за него молятся. Мы не подчиняемся Московскому Патриархату, но и самостоятельно прекратить отношения подчинения с ним не можем. Хотя именно так поступили десятки молдавских общин, принявших решение отмежеваться от Московского Патриархата. В Молдове, стране, которая даже не входит в Евросоюз и где влияние России ощутимо сильнее.
Не хочется быть циничным, но принимая все это во внимание, можно предположить только два варианта: либо местные русские православные лидеры не понимают всей серьезности ситуации и не осознают своей ответственности как пастырей 140 000 жителей Эстонии, или же есть и другие существенные причины, которые сегодня препятствуют разрыву подчиненных отношений с Московским Патриархатом.
Настало время для решительного шага
С точки зрения эстонского государства очевидно, что влиянию Московского Патриархата на местных православных должен прийти конец. Во-первых, продолжающаяся деятельность объединений, находящихся под прямой юрисдикцией Московского Патриархата, неизбежно легитимизирует здесь послания патриарха Кирилла. Даже если эти слова и позиции не будут дословно выражены на богослужениях и литургиях здесь, мы не можем игнорировать тот факт, что 140 000 эстонцев должны продолжать признавать радикализированного патриарха Кирилла, оправдывающего и разжигающего кровавую агрессию, своим высшим религиозным лидером.
С точки зрения православных, это вопрос морали; с точки зрения Эстонского государства, это вопрос нашего достоинства. Время покажет, как эстонские православные освободятся от руки Московского Патриархата и насколько долгим и болезненным будет этот процесс. Конечно, есть желание и ожидание и со стороны государства и общества, что православные общины сами придут к пониманию, что каноническое подчинение Московскому Патриархату никоим образом не узаконивает и не благословляет их религиозную жизнь, а, скорее, портит ее.
Важным вызовом станет информационная война, развязанная на востоке, в рамках которой роль Московского Патриархата в Эстонии и здешних православных уже пытаются использовать для поляризации нашего общества, сея страх и гнев. Подозрительные пользователи и издания уже распространяют в интернете и в соцсетях ложную информацию, например, будто государство планирует закрыть Пюхтицкий монастырь или прекратить деятельность приходов. В то же время распространяются утверждения о том, что к православным Эстонии относятся как к террористам и предателям, что опять же является просто подлой ложью.
Нельзя верить военным преступникам
Война, которую режим Путина ведет против украинского народа, является террористической войной, и если патриарх Кирилл поддерживает эту войну и дает свое святое благословение, то это делает его и возглавляемый им Московский Патриархат сторонником терроризма. Это, конечно, не делает православных или священнослужителей в Эстонии террористами или их сторонниками.
Возможно, отделение действующих в Эстонии религиозных объединений от Московского Патриархата будет длительным процессом, поэтому особенно важно, чтобы люди не верили лжи и нагнетанию гнева и страха, исходящим с Востока. Богу можно верить, но военным преступникам и ворам, прикрывающимся божьим благословением, верить точно нельзя.
В прошлый вторник, посещая Пюхтицкий монастырь, я услышал историю советского летчика, который, пролетая над Пюхтицей, пережил явление Богородицы, попросившей его не бомбить ее дом. По легенде, это событие спасло Пюхтицу от массовых бомбардировок Красной Армии.
Сегодня, 80 лет спустя, в том же Пюхтицком монастыре возносятся молитвы патриарху Кириллу, дающему свое святое благословение на террористическую войну. На войну, где явления Божией Матери не видят ослепленные злом российские солдаты, без разбора бомбящие в Украине и святыни, и родильные дома. Благословение терроризма - это кощунство, поэтому прекращение влияния Московского Патриархата в нашей стране будет не религиозной войной, а, скорее, очищением религии.