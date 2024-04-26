ИСПОВЕДЬ ЭСТОНКИ Вызовы, сопутствующие трудоустройству в Нарве

Перевод: Ева Ойжинская

Место моей работы, точно так же, как и у сотни других людей, находится в Нарве. В наши дни многие живут на несколько городов. У меня есть дом в Юленурме, дача в Табивере и вот уже на протяжении четырех лет по работе я живу в Нарве.

Ида-Вирумаа не был для меня чужим. Моя мама родилась в Кохтла-Ярве и окончила там 1-ую среднюю школу. У меня есть знакомые, друзья и родственники в Ида-Вирумаа. К тому же пару десятилетий назад я работала преподавателем в Нарвском колледже, где по средам и на выходных обучала будущих учителей языков, а также ездила готовить учителей эстонского и английского языков в Ида-Вирумаа. Так что трудоустройство в Нарве не было прыжком в неизвестность.

Жить на несколько городов было (и остается) непросто. Если транспортное сообщение с Таллинном очень хорошее, то с Тарту все сложнее, а ездить на машине часто бывает затруднительно из-за дорожных условий. Тем не менее, во время этих долгих поездок на машине можно поразмышлять и послушать хорошую музыку.