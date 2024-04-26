Многие эстоноговорящие жители страны до сих пор не открыли для себя Ида-Вирумаа и Нарву. Более того, некоторые воспринимают регион как странный, чужеродный и враждебный. О неизведанных местах легко возникают мифы, и трудно их разрушить. Написать этот текст меня побудило желание разрушить мифы и вдохновить всех людей выйти из зоны комфорта и отправиться в увлекательное путешествие под названием «трудоустройство в Ида-Вирумаа».
ИСПОВЕДЬ ЭСТОНКИ ⟩ Вызовы, сопутствующие трудоустройству в Нарве
Перевод: Ева Ойжинская
Место моей работы, точно так же, как и у сотни других людей, находится в Нарве. В наши дни многие живут на несколько городов. У меня есть дом в Юленурме, дача в Табивере и вот уже на протяжении четырех лет по работе я живу в Нарве.
Ида-Вирумаа не был для меня чужим. Моя мама родилась в Кохтла-Ярве и окончила там 1-ую среднюю школу. У меня есть знакомые, друзья и родственники в Ида-Вирумаа. К тому же пару десятилетий назад я работала преподавателем в Нарвском колледже, где по средам и на выходных обучала будущих учителей языков, а также ездила готовить учителей эстонского и английского языков в Ида-Вирумаа. Так что трудоустройство в Нарве не было прыжком в неизвестность.
Жить на несколько городов было (и остается) непросто. Если транспортное сообщение с Таллинном очень хорошее, то с Тарту все сложнее, а ездить на машине часто бывает затруднительно из-за дорожных условий. Тем не менее, во время этих долгих поездок на машине можно поразмышлять и послушать хорошую музыку.
Я всем говорю, что большинство людей жили в общежитии в студенческие годы, но мне пришлось дождаться 60 лет, чтобы получить такой опыт. В общежитии колледжа есть все удобства, и мне нравится, что я снова могу покупать чашки и стаканы, кастрюли и сковороды. А плита и холодильник в Нарве у меня лучше, чем дома в Юленурме. Так что я смогла вырваться из рутины и в каком-то смысле перезапустить свою личную и рабочую жизнь.
Начальство отправило или разошлась с мужем?
Переезд в Нарву по работе вызвал у моих знакомых и друзей много вопросов. Два основных: отправило ли меня сюда начальство и развелась ли я с мужем. На оба могу ответить отрицательно. Приехала по собственному желанию, и отношения с мужем, с которым мы живем уже 43 года, прекрасные. Вокруг меня много людей, которые, как и я, «нарвитяне по рабочим дням», и одна из особенностей Нарвского колледжа в том, что даже работающие на полную ставкут сотрудники трудятся в Нарве, но живут в другом месте. Например, в Харьюмаа, Тартумаа или Ляэне-Вирумаа.
Нарвский колледж предлагает своим сотрудникам гибкие возможности для совмещения работы и личной жизни. Конечно, это вызов для колледжа, потому что организовать учебу и мероприятия сложно с точки зрения логистики, но и я, и мои коллеги делаем все возможное, чтобы потребности и возможности.
Но не только сотрудники колледжа съезжаются со всей Эстонии, но и наши студенты приезжают из разных уголков Эстонии. Примерно половина из них - из Ида-Вирумаа, остальные - из других регионов Эстонии и из-за рубежа. Что меня удивило, так это то, что иностранные студенты хорошо овладевают эстонским языком: в нашем учебном заведении не говорящие по-эстонски студенты сначала год изучают язык, а затем продолжают обучение на эстонском языке на выбранной ими программе.
И я, и мои коллеги, работающие в Нарве - разрушители мифов
Я восхищаюсь мотивацией студентов, а также профессионализмом преподавателей эстонского языка колледжа, ведь зачастую наши иностранные студенты владеют языком лучше, чем местные студенты, которые изучают эстонский язык с детского сада. Я надеюсь, что с переходом на эстоноязычное образование эта ситуация улучшится. Безусловно, колледж предлагает студентам различные возможности для улучшения языковых навыков, как с помощью языковых курсов, так и с помощью языковых консультантов.
В Нарве хорошо работать и учиться, потому что колледж относительно небольшой и поэтому там более гибкие условия. Также у студентов и сотрудников есть возможность учиться и работать в эстонском высшем учебном заведении на разных языках. В этом году мы отмечаем 25-летие колледжа, и хотя это не кажется большим сроком в сравнении с 400-летним юбилеем Тартуского университета, развитие колледжа за это время было просто неописуемым.
Безопасен ли город Нарва и говорят ли там по-эстонски?
Нарва с самого первого дня преподносит сюрпризы и дарит радость открытий. Я видела, как ратуша и ратушная площадь получили новый облик, как строятся дороги и учебный городок. На мой взгляд, сегодня Нарва развивается и меняется быстрее, чем любой другой город в Эстонии. И я рада, что могу быть свидетелем всего этого.
И я, и мои коллеги, работающие в Нарве - разрушители мифов. Снова и снова приходится терпеливо объяснять людям, что в Нарве безопасно. Как и в любом другом городе, в Нарве не стоит искать приключений, но поздно вечером по улицам можно передвигаться без проблем, а машину можно спокойно парковать под домом. Многие люди опасаются, что в Нарве не справиться, не зная русского языка. Я знаю русский язык довольно хорошо (и отлично это скрываю), но я взяла за правило общаться в общественных местах только по-эстонски.
Правда, отвечают мне и на русском, и на смешанном русско-эстонском, и на эстонском. Проблемы в общении с человеком, не знавшим эстонского языка, у меня возникли лишь однажды. У меня есть любимые магазины и продавцы, которые зовут меня почаще заходить к ним за покупками, чтобы они могли попрактиковаться в разговорном эстонском. Как-то я даже записывала для них какие-то слова на обратной стороне чеков. В следующую нашу встречу они уже использовали эти выражения. Жители Нарвы хотят учить эстонский язык и разговаривать на нем.
Человек должен любить свою работу и тех людей, с которыми он работает. Все это дал мне колледж. Как и в любой другой работе, в моей работе есть напряжение, неудачи и проблемы, но также и множество возможностей, успехов и радостей. У меня много замечательных, ответственных и отзывчивых коллег, общение и взаимодействие с которыми мотивирует и вдохновляет. Мои коллеги хотят общаться на эстонском языке, поэтому в колледже по средам мы устраиваем языковое кафе на эстонском языке, на которые приглашены коллеги как с русским, так и с эстонским родным языком.
И напоследок. Почему я дала своему рассказу такое название? (Первоначальное название осталось подзаголовком - прим. ред.) В своей книге о Нарве Катри Райк пишет, что нарвитяне называют таких, как я, «варягами» («пришлый», «чужак» - прим. пер.). Как бы то ни было, я чувствую, что Нарва приняла меня так же, как я приняла Нарву, и теперь это и мой город.