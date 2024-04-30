Мошенники становятся все более изобретательными и теперь не только обманывают людей через интернет, но и готовы сопровождать их по городу. Один из таких случаев недавно произошел в Таллинне.
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«По дороге меня могли затолкать в машину»: преступники заставили жительницу Таллинна выйти из дома и поехать в «секретный банк»
70-летняя жительница Таллинна Римма (настоящее имя редакции известно) никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров. Но в один не очень прекрасный день раздался звонок по Whatsapp.