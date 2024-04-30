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«По дороге меня могли затолкать в машину»: преступники заставили жительницу Таллинна выйти из дома и поехать в «секретный банк»

Вера Копти София Солдатенко
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Жительница Таллинна, слушая указания мошенника, послушно двигалась к названному им адресу, где находился «секретный банк».
Жительница Таллинна, слушая указания мошенника, послушно двигалась к названному им адресу, где находился «секретный банк». Фото: Коллаж Rus.Postimees

Мошенники становятся все более изобретательными и теперь не только обманывают людей через интернет, но и готовы сопровождать их по городу. Один из таких случаев недавно произошел в Таллинне. 

70-летняя жительница Таллинна Римма (настоящее имя редакции известно) никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров. Но в один не очень прекрасный день раздался звонок по Whatsapp.

Римма ответила, не глядя на номер, так как по этому приложению она связывалась исключительно с живущими за границей родственниками... На этот раз звонил посторонний, хотя мужчину с приятным голосом и без всякого намека на акцент в нем уже вполне можно было принять за родственника: такой заботой он окружил пожилую даму.

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