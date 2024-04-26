В эстонской акватории нейтрализовали 40 старых взрывных устройств

«Операция Open Spirit 24 успешно завершена, поставленные задачи выполнены. В течении двух недель мы смогли обнаружить 11 тонн старого взрывчатого вещества. Все участники этой операции получили ценный опыт. Таким образом, мы показываем способность НАТО успешно находить и нейтрализовать мины и другие взврывные устройства», - сказал командующий боевой группы капитан-лейтенант Отт Лаанеметс.

В ходе Open Spirit 24 в период с 15 по 26 апреля было обследовано более 300 квадратных километров территориальных вод Эстонии. В общей сложности моряки обнаружили 302 минных якоря, 37 морских мин, одну торпеду и два других старых взрывных устройства. Также в рамках операции было обезврежено 43 взрывных устройства.

В районе острова Хийумаа были обнаружены останки 70-метрового судна. Военно-морской флот Эстонии передаст его координаты и гидролокационные изображения в Департамент охраны памятников старины и в Транспортный департамент. Они определят происхождение судна, его назначение, а также историческую ценность.

Open Spirit – международная противоминная операция, целью которой является обнаружить и нейтрализовать взврывные устройства. Это значительно повышает безопастность Балтийского моря.

Open Spirit 24 прошла в территориальных водах и исключительной экономической зоне Эстонии с 15 по 26 апреля. В операции были задействованы 14 кораблей, 11 команд военных водолазов и подводной робототехники, а также более 700 моряков из 16 стран.

Open Spirit - ежегодная операция, которая проводится в территориальных водах Эстонии, Латвии и Литвы с 1998 года по принципу ротации. Ей предшествовал формат сотрудничества трех стран Балтии - Baltic Sweep, который стартовал в 1995 году. Последний раз в Эстонии операция Open Spirit проводилась в 2021 году.