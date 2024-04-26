WSJ: Загадочная смерть «ковбоя из Донбасса» разгневала российских националистов

В любом случае гнев русских националистов по поводу гибели Бентли выглядит вполне искренним.

«Кто здесь «свои», а кто «враги», я до сих пор не понимаю... Просто предатели и уроды у руля, творят, что хотят, су*и!», - пишет российский блогер Евгений Гузенко, известный в Telegram как «Тринадцатый».

«Техаса убили! Как убили многих наших братьев! Как убили Пригожина и всех, кто говорит правду», - восклицает Гузенко.

Женился, принял православие

Олег Царев - бывший депутат Рады и ярый сторонник российского вторжения 2022 года в Украину, также расстроен.

«Если виновные не будут найдены и наказаны, то подобные вещи повторятся. И обратите внимание, что в средства массовой информации доходят только истории известных людей - а сколько историй о малоизвестных людях не доходят до нас?» - пишет Царев в Telegram.

Переехав в Донецк в 2014 году, самопровозглашенный коммунист Бентли женился на местной жительнице Людмиле, принял православие и часто появлялся в Америке, информирует WSJ.

В интервью Vice News в 2015 году он, в частности, заявил, что у президента Барака Обамы «фашистское правительство, контролируемое олигархами», и что Россия - гораздо более свободная страна.

В то время Рассел Бентли числился в составе батальона «Восток», его форма была украшена советским красным флагом и звездой Техаса.