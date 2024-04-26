Рассел Бентли, американская звезда московской пропаганды, был арестован российскими военными. Вскоре в СМИ появились сообщения о его смерти. Разгневанные российские националисты призывают к расследованию.
WSJ: Загадочная смерть «ковбоя из Донбасса» разгневала российских националистов
Американец Рассел Бентли, называвший себя «ковбоем из Донбасса», присоединился к российским военным в 2014 году, вскоре после провозглашения так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР), пишет Wall Street Journal (WSJ).
Бентли быстро стал любимчиком российской пропаганды, получил российский паспорт, часто появлялся на пропагандистском телеканале Sputnik.
Жена 64-летнего Бентли рассказала, что 8 апреля военные солдаты задержали мужа в Донецке и увезли в неизвестном направлении. Через одиннадцать дней выяснилось, что «Техас» (местное прозвище американца) мертв.
Подробности исчезновения Бентли неясны. Российские националисты призывают к расследованию и обвиняют Кремль в заговоре.
Националисты, вторгшиеся в Донецк и Луганск во время так называемой «Русской весны» 2014 года, расценивают нынешние военные действия президента Владимира Путина в Украине как «неадекватные».
Российский государственный аппарат, который в своих репрессиях поначалу ориентировался на либеральную оппозицию, теперь активно подавляет ультранационалистических лидеров «Русской весны» - особенно после неудавшейся попытки переворота, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет WSJ.
Сам Пригожин, который обвинил российских генералов в некомпетентности, погиб в прошлом году вместе с несколькими командирами «Вагнера» в авиакатастрофе – многие тогда предполагали, что за его гибелью стоят российские спецслужбы.
«Является ли смерть Бентли продолжением все той же операции или плодом антиамериканской шпиономании на диких просторах Донбасса, неясно», - констатируют журналисты Wall Street Jornal.
«Власти больше не могут контролировать собственную ксенофобию, и каждый иностранец становится врагом априори», - считает Марат Гельман, бывший руководитель одного из российских государственных телеканалов, ставший противником путинского режима.
В любом случае гнев русских националистов по поводу гибели Бентли выглядит вполне искренним.
«Кто здесь «свои», а кто «враги», я до сих пор не понимаю... Просто предатели и уроды у руля, творят, что хотят, су*и!», - пишет российский блогер Евгений Гузенко, известный в Telegram как «Тринадцатый».
«Техаса убили! Как убили многих наших братьев! Как убили Пригожина и всех, кто говорит правду», - восклицает Гузенко.
Женился, принял православие
Олег Царев - бывший депутат Рады и ярый сторонник российского вторжения 2022 года в Украину, также расстроен.
«Если виновные не будут найдены и наказаны, то подобные вещи повторятся. И обратите внимание, что в средства массовой информации доходят только истории известных людей - а сколько историй о малоизвестных людях не доходят до нас?» - пишет Царев в Telegram.
Переехав в Донецк в 2014 году, самопровозглашенный коммунист Бентли женился на местной жительнице Людмиле, принял православие и часто появлялся в Америке, информирует WSJ.
В интервью Vice News в 2015 году он, в частности, заявил, что у президента Барака Обамы «фашистское правительство, контролируемое олигархами», и что Россия - гораздо более свободная страна.
В то время Рассел Бентли числился в составе батальона «Восток», его форма была украшена советским красным флагом и звездой Техаса.
«По пути на Запад с освободителями Украины, может быть, закончим в Киеве, может, у Ла-Манша. А может, мы освободим США», - рассуждал ковбой в соцсети «ВКонтакте» в феврале 2022 года.
Одно время Бентли служил в армии США. В 1990 году он баллотировался в Сенат штата Миннесота как беспартийный кандидат и набрал 1,65 процента голосов, сообщает WSJ.
Позже он получил пять лет за торговлю наркотиками и восемь лет находился в бегах. Потом его поймали шерифы, и приговор пришлось отбывать до конца.
Жена Бентли, Людмила, сообщила в социальных сетях, что солдаты российской 5-й танковой бригады, базирующейся в Бурятии, задержали ее мужа днем 8 апреля в Донецке, куда он отправился освещать последствия украинского авиаудара.
Ходили слухи, что Бентли, который якобы вел на месте видеосъемку, приняли за шпиона. Однако Людмила написала, что телефон ее мужа находился в машине и что видеозаписи на месте он не вел.
Посольство в курсе
19 апреля в российских СМИ (об этом, в частности, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян) появились сообщения, что Бентли погиб в Донецке, однако обстоятельства его смерти не уточнялись.
Местные власти в Донецке также подтвердили смерть американца, ссылаясь на анализ ДНК, и заявили, что ведется расследование.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский первым потребовал в Telegram «примерного наказания для убийц Рассела Бентли».
«Военные должны показать, что они могут поддерживать порядок в своих рядах, а не только преследовать критиков», - написал он.
Однако затем пост Ходаковского был очень скоро удален из соцсетей.
Ходаковский - один из немногих нынешних «лидеров» Донбасса, оставшихся у власти со времен «Русской весны».
В посольстве США в Украине заявили, что им известно о сообщениях о смерти Бентли в Донецке, пишет WSJ.
«Всякий раз, когда мы слышим о смерти гражданина США в Украине, мы стараемся связаться с членами семьи и предложить всю возможную консульскую помощь. Но мы обычно не комментируем детали», - пояснил представитель посольства Чад Родемейер.
В ролике Vice News 2015 года журналист Саймон Островский поговорил с российским соратником Бентли.
«С боевой точки зрения он очень смелый человек», - сказал россиянин, добавив, что Бентли научил его искусству установки мин-ловушек.
«Откуда вы знаете, что он не американский шпион?» - спросил Островский.
«Ну, это же видно по лицу», - отвечал сослуживец погибшего в Донбассе американца.
Полностью статью о Расселе Бентли можно прочитать на страницах Wall Street Journal.