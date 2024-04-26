Пт, 26.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ШПАРГАЛКА Когда выгоднее менять электропакет?

Эркки Эрилайд
, журналист
Copy
​Тем, кто хочет сэкономить на затратах на электроэнергию в течение более длительного периода времени, следует отдать предпочтение биржевому пакету и обращать внимание на периоды потребления электроэнергии.
​Тем, кто хочет сэкономить на затратах на электроэнергию в течение более длительного периода времени, следует отдать предпочтение биржевому пакету и обращать внимание на периоды потребления электроэнергии. Фото: Madis Veltman

В приближении лета биржевые цены на электроэнергию быстро снизились, а газ стал намного дешевле, чем раньше. Но что будет с ценами в будущем и когда наиболее выгодно изменить пакет электроэнергии?

Электроэнергия с начала года подешевела на бирже почти на треть. Кроме того, по сравнению с апрелем прошлого года биржевая цена в настоящее время в среднем на 13 процентов ниже. Цена на природный газ упала ниже 30 евро за МВтч, и энергии из возобновляемых источников также достаточно. При этом пакеты с фиксированной ценой в последнее время не дешевеют.

По словам Марко Алликсона, генерального директора энерготрейдера Baltic Energy Partners, благодаря быстрому росту возобновляемой энергетики мы можем ожидать дальнейшего падения цен в будущем. «К сожалению, невозможно точно предсказать погоду, катастрофы или геополитические перемены», – сказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх