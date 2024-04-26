ШПАРГАЛКА Когда выгоднее менять электропакет?

Электроэнергия с начала года подешевела на бирже почти на треть. Кроме того, по сравнению с апрелем прошлого года биржевая цена в настоящее время в среднем на 13 процентов ниже. Цена на природный газ упала ниже 30 евро за МВтч, и энергии из возобновляемых источников также достаточно. При этом пакеты с фиксированной ценой в последнее время не дешевеют.