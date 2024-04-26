Анна Леванди официально стала кандидатом на пост старейшины Хааберсти

По словам руководителя Таллиннского отделения «Отечества» Рийны Солман, Марья-Лийза Вейсер проработала в местном самоуправлении более 20 лет, кроме того, занимала пост волостного старейшины Люганузе.

«И, конечно же, мне не нужно подробно представлять Анну Леванди - она ​​была на абсолютной вершине мира и как спортсменка, и как тренер. Анна является членом партии «Отечество» с 2002 года, и я искренне рад, что она сможет использовать свой опыт на благо Хааберсти и Таллинна в целом», - добавила Солман.

«Следующие полтора года будут насыщенными: в Мустамяэ, среди прочего, необходимо решить вопрос парковочных мест, придать новый импульс реновации панельных домов и разработать транспортные решения, касающиеся новостроек», - заявила Марья-Лийза Вейсер.

«Мои двери открыты для горожан, потому что Мустамяэ может стать лучше только если все мы будем сотрудничать», - подчеркнула она.

По словам Анны Леванди, всю свою жизнь она была ориентирована на результат.

«Я намерена не упускать это из виду, будучи старейшиной района Хааберсти - хочу, чтобы горожане поняли, что их жизнь действительно станет лучше во время моего пребывания на посту», - отметила Леванди.

«Особое внимание я обязательно буду уделять вопросам образования, - пообещала она. - Гимназии, детские сады и спортивные сооружения, к сожалению, распределены в районе неравномерно, и это проблема, которую необходимо решать».

Накануне стало известно, что комиссия Союза конькобежного спорта Эстонии вынесла предупреждение Анне Леванди в связи с обвинениями в моральном и физическом насилии со стороны ее бывших учеников и родителей.

Комиссия выслушала жалобщиков, свидетелей, экспертов и саму Леванди и установила, что физическое насилие не доказано.

Также Леванди извинилась за словесные конфликты и выразила сожаление по этому поводу. Комиссия не нашла злого умысла в тренировках или действиях Леванди.