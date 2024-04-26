«Новости в 7» за 26 апреля: готовимся к повышению акцизов на топливо, как живет и работает центр помощи зависимым, каким будет мегаполис будущего в 2050-м году

Сегодня в выпуске:

- Не успел рост цен немного замедлиться, как скоро нас ожидает его новый виток. С 1-го мая в Эстонии вырастут тавки акцизов на дизельное топливо, природный газ и электричество.

- Это важно: почему в эстонском небе станет больше военных самолетов; пенсионеры получат больше средств на зубное протезирование и наводнения в Африке унесли жизни сотен людей

- В последние годы в Эстонии растет число смертей от передозировок наркотиками. Хотя при этом колющихся наркоманов больше не становится, на улицах городов можно часто увидеть использованные шприцы. Наш репортаж о работе волонтеров, которые занимаются их уборкой

- Это интересно: как будет выглядеть сцена Евровидения-2024; зачем китайские тайконавты взялит с собой на космическую станцию аквариум; украшенный снаружи и внутри изображениями гигантских панд поезд отправился в первый рейс

- Давайте заглянем в будущее! Свое видение того, как будет выглядеть жизнь в Токио в 2050-м году, представили японские инженеры и разработчики

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 апреля.