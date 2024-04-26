Несмотря на сложившуюся в целом ситуацию, медицинский туризм в Беларуси, похоже, процветает. Кто и откуда сейчас приезжает в страну на лечение и какие медицинские услуги наиболее востребованы?
«За донорской почкой». Кто и почему едет лечиться в Беларусь
Беларусь в 2023 году заработала десятки миллионов долларов на медицинских услугах, предоставленных иностранным гражданам, сообщил вице-премьер РБ Игорь Петришенко на открытии выставки «Здравоохранение Беларуси-2024» 23 апреля.
«Мы гордимся тем, что, только по итогам прошлого года, экспорт медицинских услуг в 140 стран мира составил более 40 млн долларов», - отметил чиновник.
Таким образом, несмотря на действующие в отношении Беларуси санкции Запада, касающиеся различных сфер экономики, а также на ограниченное авиасообщение с РБ, медицинский туризм в стране, по данным белорусских властей, процветает.
Но как это возможно, и что на самом деле кроется за официальными данными?
Пациенты едут из 140 стран?
Показатели экспорта медицинских услуг, которыми гордится вице-премьер РБ Петришенко, - это менее 0,5% от всего экспорта услуг, объем которых превысил 8,5 млрд долларов за 2023 год, и 20% (200 млн долларов) от экспорта туристических услуг.
Цифры не являются рекордными в сравнении с предыдущими годами. Так, в 2019 году экспорт медуслуг составил - 46,5 млн долларов.
В 2020-м, хотя в Беларуси и не было ограничений из-за пандемии, он сократился до 33,4 млн долларов. А в 2021-м вновь увеличился - до 41,1 млн долларов. Данных за 2022 в открытом доступе нет.
Что касается числа медицинских туристов, то в 2023 году это более 134 тысяч человек, что на 31 тысячу меньше, чем годом ранее.
По официальным данным, в РБ приезжали пациенты из 140 стран, чаще всего - из России, Казахстана, Латвии, Боснии и Герцеговины и Китая.
Наиболее востребованными были медицинские услуги в сферах трансплантологии, онкологии, неврологии, нейрохирургии, стоматологии и кардиологии.
Между тем врач, заместитель представителя по социальной политике Объединенного переходного кабинета (ОПК) Станислав Соловей называет заявления Минздрава о том, что в РБ приезжают лечиться чуть ли не со всего мира, «манипулятивными»: «Наш Минздрав, даже если один гражданин Филиппин (приехал на лечение в РБ. - Ред.), отчитается, что мы лечим филиппинцев. А этот гражданин может быть этническим белорусом, который получил филиппинский паспорт, или женой или мужем (граждан РБ. - Ред.)».
Иностранные пациенты - вне очереди?
Станислав Соловей отмечает, что основной поток пациентов в Беларусь едет из России. Согласна с этим и старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC, экономист Анастасия Лузгина.
По ее словам, в целом, жители РФ сейчас активно рассматривают Беларусь «в туристических целях», с учетом того, что у россиян тоже ограничены возможности куда-то ездить.
«Вполне возможно, что часть из них пользуется какими-то медицинскими услугами», - говорит Лузгина.
Относительно стран ЕС она отмечает, что после 2020 года «туристический поток с западного направления» в РБ стал существенно меньше: «Люди просто не хотят ехать, и возможностей стало намного меньше из-за тех же границ и отсутствия авиаперелетов».
Однако отсутствие авиаперелетов с Европой и сложности с пересечением границ с РБ, возможно, могут повлиять на тех, кто хотел сэкономить несколько тысяч долларов на стоматологических услугах, но вряд ли остановят пациента, «у которого стоит вопрос о пересадке печени или почки», считает Станислав Соловей.
По его словам, если у человека появилась возможность получить донорский орган, он даже «в Сомали полетит».
Соловей отмечает, что иностранцы за меньшие, в сравнении с ЕС, деньги могут приехать «в лучшую клинику Беларуси, чтобы получить максимально качественную помощь вне очереди».
Кроме того, белорусские трансплантологи берутся за лечение пациентов пожилого возраста, которым отказывают в пересадке органов в других странах.
«Обычно найти орган сложнее, чем того, кому он нужен. (…) К сожалению, при дефиците (донорских органов. - Ред.), предпочтение будет все-таки отдано более молодому реципиенту», - объясняет собеседник.
В Беларуси же, по его словам, для тех, кто платит, таких ограничений нет.
Клиники в Беларуси встроены «в систему государства»
В то же время эксперт отмечает, что все белорусские клиники встроены «в систему государства», у них нет «своих денег»: чем больше клиника заработает, тем меньше власти выделят ей из бюджета, к примеру, на замену аппаратуры или покупку «расходников».
«Можно будет сэкономить на зарплатах врачей. Не поднимать им зарплаты, потому что платные услуги будут больше покрывать», - говорит Соловей.
По словам собеседника, у врачей, которые оказывают высококвалифицированную помощь, зарплата «будет на порядок выше, чем зарплата среднего врача в стране», но в разы меньше, чем у врача, работающего «в Германии на аналогичной позиции».
В перспективе, считает зампредставителя по социальной политике Объединенного переходного кабинета, из-за оттока из Беларуси квалифицированных кадров и медтуризм «будет чуть просаживаться».
На это же обращает внимание и Анастасия Лузгина: «Безусловная проблема, которая сейчас существует в Беларуси на медицинском рынке, это дефицит кадров, дефицит врачей, которые уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы».
К снижению качества и доступности медицинских услуг, по ее мнению, будут вести и перебои с поставками лекарств, технологий, оборудования, «которые раньше могли завозиться из Европы», а сейчас многие компании разорвали связи с Беларусью.
Вопросы к качеству могут возникать и потому, что основная доля учреждений здравоохранения в Беларуси - государственные.
«Частные медцентры могут осуществлять только диагностирование, общее лечение и очень ограниченный перечень операций. Все остальное - только государственные. Плюс некоторые медцентры за последние годы прекратили свое существование», - добавляет Лузгина.