«За донорской почкой». Кто и почему едет лечиться в Беларусь

Наиболее востребованными были медицинские услуги в сферах трансплантологии, онкологии, неврологии, нейрохирургии, стоматологии и кардиологии.

Между тем врач, заместитель представителя по социальной политике Объединенного переходного кабинета (ОПК) Станислав Соловей называет заявления Минздрава о том, что в РБ приезжают лечиться чуть ли не со всего мира, «манипулятивными»: «Наш Минздрав, даже если один гражданин Филиппин (приехал на лечение в РБ. - Ред.), отчитается, что мы лечим филиппинцев. А этот гражданин может быть этническим белорусом, который получил филиппинский паспорт, или женой или мужем (граждан РБ. - Ред.)».

Иностранные пациенты - вне очереди?

Станислав Соловей отмечает, что основной поток пациентов в Беларусь едет из России. Согласна с этим и старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC, экономист Анастасия Лузгина.

По ее словам, в целом, жители РФ сейчас активно рассматривают Беларусь «в туристических целях», с учетом того, что у россиян тоже ограничены возможности куда-то ездить.

«Вполне возможно, что часть из них пользуется какими-то медицинскими услугами», - говорит Лузгина.

Относительно стран ЕС она отмечает, что после 2020 года «туристический поток с западного направления» в РБ стал существенно меньше: «Люди просто не хотят ехать, и возможностей стало намного меньше из-за тех же границ и отсутствия авиаперелетов».