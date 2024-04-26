25 апреля в полицию обратилась жительница Тарту, которую взяли на крючок мошенники. Сначала через приложение WhatsApp позвонил якобы представитель мобильного оператора, затем - еще один жулик, назвавшийся сотрудником полиции.
Очередная афера ⟩ Доверчивая жительница Тарту лишилась свыше 8000 евро
Доверчивая дама потеряла в результате аферы свыше 8000 евро.
Жительница Тарту, обратившаяся в полицию в четверг, рассказала, что предполагаемый представитель мобильного оператора, звонивший через WhatsApp, попросил ее сообщить персональный код и пароли, что она и сделала.
Затем с ней связался некто, представившийся сотрудником полиции. Последний попросил собеседницу отнести деньги в посылочный автомат «для проведения расследования».
Недолго думая, несчастная жертва собственноручно положила в ячейку посылочного автомата 8500 евро собственных сбережений.
По словам представителей полиции речь идет о мошенничестве, подробности которого выяснятся в ходе уголовного расследования.
Будьте бдительны!
Как предупреждают полицейские, за последние недели участились телефонные звонки, в которых мошенники представляются сотрудниками полиции, сотрудниками банков или других компаний.
Например, 67-летняя жительница Валга недавно обратилась в полицию после того, как ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником компании Tele2.
Звонивший заявил собеседнице, что у нее якобы скоро истекает договор на оказание услуг связи, и для его продления необходимо предоставить личные данные.
Жительница Валга сочла звонок подозрительным и повесила трубку. Однако ей тут же позвонил очередной мошенник, который на этот раз представился сотрудником банка.
Он рассказал о подозрительных операциях на счете, и попросил ее пойти в банк, снять деньги, а затем положить их в посылочный автомат.
Несчастная жертва поехала на такси до Тарту, сняла наличные и, несмотря на запрет сотрудников банка, и отнесла их в почтовый автомат.
Позже она поняла свою ошибку, но было уже поздно: ущерб составил 11 000 евро.