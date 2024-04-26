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Наконец-то В субботу ожидается до 15 градусов тепла

Свен Рандлайд rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В субботу, 27 апреля, погода в Эстонии будет пасмурной, местами пойдет дождь, температура воздуха - до 15 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу с юга придет фронт высокого давления, который частично распространится и на Эстонию, в то время как с запада на нас надвигаются осадки.

Ночью ожидается небольшая и кратковременная облачность, местами дожди и туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем в субботу погода пасмурная, местами дождливая.

Ветер везде южный, 2-8 м/с, порывы до 12 м/с, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха 10-15 градусов тепла, на побережье может быть прохладней – местами не выше 7 градусов тепла.

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