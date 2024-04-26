В субботу, 27 апреля, погода в Эстонии будет пасмурной, местами пойдет дождь, температура воздуха - до 15 градусов тепла.
Наконец-то ⟩ В субботу ожидается до 15 градусов тепла
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу с юга придет фронт высокого давления, который частично распространится и на Эстонию, в то время как с запада на нас надвигаются осадки.
Ночью ожидается небольшая и кратковременная облачность, местами дожди и туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем в субботу погода пасмурная, местами дождливая.
Ветер везде южный, 2-8 м/с, порывы до 12 м/с, к вечеру ослабеет.
Температура воздуха 10-15 градусов тепла, на побережье может быть прохладней – местами не выше 7 градусов тепла.