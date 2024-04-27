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«Если мы будем говорить с русскоязычными на эстонском, они его выучат!» Каллас ответила на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире

Каролийна Вертяева
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ZUMAPRESS.com

В пятницу немного простуженная премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook. В апрельском эфире она рассказала о том, что нужно беречь эстонский язык, готовы ли НАТО к нападению со стороны России и будут ли отправлять эстонских солдат воевать в Украину.

Зрителей эфира больше всего беспокоила безопасность Эстонии. Когда Украина нанесет решающий удар по России? Закончится ли война в этом году? Какие у Эстонии отношения с НАТО? Эти и многие другие вопросы задавались в прямом эфире в социальных сетях.

«2024 год был трудным как для Украины, так и для всего мира, но, на мой взгляд, перспективы на 2025 год уже лучше. Все хотят окончания войны, но она должна завершиться поражением России, иначе под угрозой окажется европейская и мировая система безопасности», - сказала Каллас.

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