В пятницу немного простуженная премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook. В апрельском эфире она рассказала о том, что нужно беречь эстонский язык, готовы ли НАТО к нападению со стороны России и будут ли отправлять эстонских солдат воевать в Украину.
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«Если мы будем говорить с русскоязычными на эстонском, они его выучат!» Каллас ответила на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире
Зрителей эфира больше всего беспокоила безопасность Эстонии. Когда Украина нанесет решающий удар по России? Закончится ли война в этом году? Какие у Эстонии отношения с НАТО? Эти и многие другие вопросы задавались в прямом эфире в социальных сетях.