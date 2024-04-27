«Если мы будем говорить с русскоязычными на эстонском, они его выучат!» Каллас ответила на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире

Зрителей эфира больше всего беспокоила безопасность Эстонии. Когда Украина нанесет решающий удар по России? Закончится ли война в этом году? Какие у Эстонии отношения с НАТО? Эти и многие другие вопросы задавались в прямом эфире в социальных сетях.

«2024 год был трудным как для Украины, так и для всего мира, но, на мой взгляд, перспективы на 2025 год уже лучше. Все хотят окончания войны, но она должна завершиться поражением России, иначе под угрозой окажется европейская и мировая система безопасности», - сказала Каллас.