Король Карл возвращается к публичной деятельности. Его лечение от рака проходит успешно

В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.

Как передают корреспонденты Би-би-си, пока речь не идет о полном возвращении к выполнению всех обязанностей монарха и участию во всех мероприятиях, но заявление Букингемского дворца говорит о позитивном развитии событий.

В следующий четверг король посетит центр по лечению онкологических заболеваний, а летом будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.

В течение следующих недель Карл также будет участвовать в других мероприятиях.

Лечение Карла от болезни, подробности которой по-прежнему не разглашаются, продолжается. Как сказано в заявлении дворца, «пока слишком рано» говорить о том, сколько еще будет продолжаться курс лечения.

Король Карл Фото: EPA

Вместе с тем, успех лечения позволяет врачам разрешить королю «продолжить выполнение ряда обязанностей, связанных с появлением на публике».

В день, когда стало известно о возвращении короля к публичным обязанностям, Букингемский дворец опубликовал его новую фотографию с королевой Камиллой в саду их лондонской резиденции. Она была сделана в апреле.

Букингемский дворец рассказал об онкологическом диагнозе 75-летнего Карла в начале февраля. Его болезнь была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что у Карла не рак простаты.

В связи с лечением Карл практически не принимал участия в публичных мероприятиях, хотя продолжал выполнять свои конституционные обязанности, в том числе ставил подписи под законами, принятыми парламентом.