Видео На погранпереходе между Литвой и Беларусью стоит десятикилометровая автомобильная очередь

«Пограничный контроль занимает не более десяти минут, но санкции требуют тщательного контроля товаров, и поэтому все таможенные процедуры занимают больше времени», - поясняет Сигитас Валайнис, начальник пограничного отряда, в зону ответственности которого также входит и пограничный пункт Мядининкай.

Как сообщает корреспондент Postimees, на КПП в Мядининкае в пятницу работали 14 пограничников и 11 таможенников.

Преимущественным правом пересечения границы пользовались лишь те машины, водитель или один из пассажиров которых имел особые потребности или же автомобили с детьми до двух лет.

Быстро оформлялись также фургоны со скоропортящимися продуктами и автомобили, перевозившие опасные грузы.

Сигитас Валайнис. Фото: Külli Kapper

С марта нынешнего года грузовые автомобили, автобусы и легковые автомобили могут перемещаться из Литвы в Беларусь только через пограничный переход Мядининкай, расположенный в 33 километрах к востоку от Вильнюса, и пограничный переход Шальчининкай, который расположен в 44 километрах к юго-востоку от столицы Литвы.

До российского вторжения в Украину на 678-километровой границе между Литвой и Беларусью существовало шесть пограничных пунктов.

Литва больше не позволяет никому пересекать границу с Беларусью пешком или на велосипеде.

Полностью репортаж корреспондента Postimees из Мядининкая можно прочитать ЗДЕСЬ.