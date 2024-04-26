В Киеве эвакуируют больницы после угроз главы КГБ Беларуси

В Киеве эвакуируют две больницы после слов главы КГБ Беларуси о расположенном в них «логове террористов».

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

В сообщении говорится, что своими словами Иван Тертель «фактически анонсировал» удар по медучреждениям, одно из которых - детское.

Накануне «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА) распространило видео выступления председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля на VII Всебелорусском народном собрании.

В нем он утверждает, что воюющие на стороне ВСУ белорусские добровольцы якобы планируют захватить один из приграничных с Украиной населенных пунктов в республике.

«В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени, решительно и без колебаний», - заявил Тертель.

Он сказал, что «своим логовом террористы выбрали киевские больницы на улице Богатырская, где фактически спрятались за спинами больных детей».

Власти Киева назвали заявления главы белорусского КГБ «абсолютной ложью и провокацией», которую «враг пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы».

«Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы», - говорится в сообщении горадминистрации Киева.