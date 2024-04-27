Проживет ли ЕС без российского СПГ, если введет санкции?

Польша и страны Балтии предлагали включить эмбарго на СПГ еще в 13-й пакет (вступил в силу 23 февраля 2024 года), теперь в пользу такого решения активно выступают также Швеция и ФРГ, пишет DW.

Перестать покупать СПГ в России?

Если даже Германия смогла преодолеть инфраструктурную зависимость от российского трубопроводного газа (она от него, напомним, не отказывалась, это «Газпром» остановил «Северный поток» 31 августа 2022 почти за месяц до разрушившей газопровод диверсии), то и другие страны могли бы последовать ее примеру и перестать покупать СПГ в России, заявил 24 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Речь идет только об СПГ, вопрос о санкциях против сильно сократившихся, но еще продолжающихся поставок «Газпрома» по трубопроводам вообще не стоит, поскольку ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно те, что не имеют выхода к морю (например, Австрия и Словакия), пока еще не готовы полностью переключиться на других поставщиков и могут экономически серьезно пострадать от эмбарго.