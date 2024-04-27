Фото Что случилось? Автобусную остановку окружили полицейские, спасатели и медики

Перевод: София Солдатенко

На место поспешили полиция, спасатели, скорая помощь и саперы. Был перекрыт для движения участок дороги от перекрестка улиц Пикк и Веэ до перекрестка улиц Пикк и Ринги, то есть участок длиной около 400 метров. Опасную зону оцепили, никого не пропускали.

В 23:30 саперы с роботом еще продолжали работать на автобусной остановке. Там также была замечена служебная собака, которая обучена поиску бомб. Остальные оперативники следили за ситуацией на расстоянии.

Находившийся на месте происшествия журналист сообщил, что внимание решившего позвонить по номеру 112, видимо, привлекла сумка, которая была оставлена на скамейке в автобусном павильоне. Около полсотни человек пришли понаблюдать в пятницу вечером за работой оперативных служб.

Операция завершилась за несколько минут до полуночи - ничего опасного обнаружено не было. Оградительные ленты были убраны, закрытый участок дороги вновь открыли для движения.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, у звонившего в Центр тревоги подозрение вызвал рюкзак, в котором были одежда и электронные устройства. «Ничего опасного не было, мероприятия по этому вызову завершены», - сообщил он около полуночи.