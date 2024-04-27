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Пропавший 72-летний Арнольд найден мертвым в лесу

rus.postimees.ee
Обновлено 27 апреля 2024, 17:15
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Yevhen Prozhyrko/shutterstock

В понедельник, 22 апреля, 72-летний Арнольд вышел из дома на улице Лооси в Тырва и не вернулся. В субботу в полиции сообщили, что тело Арнольда найдено в лесу.

В пятницу, 26 апреля, обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Арнольд покинул свой дом в городе Тырва около 16.00 в понедельник, 22 апреля.

Последний раз близкие связывались с ним во вторник, но Арнольд не сообщил, где находится и когда вернется домой. Он любил гулять по лесу и много передвигается в районе Хярма и Ванамыйза.

В субботу случайный прохожий сообщил полиции, что нашел тело мужчины в лесу недалеко от Тырваской тропы здоровья. Полиция опознала пропавшего Арнольда. 

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