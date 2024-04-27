Пропавший 72-летний Арнольд найден мертвым в лесу

В пятницу, 26 апреля, обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Арнольд покинул свой дом в городе Тырва около 16.00 в понедельник, 22 апреля.

Последний раз близкие связывались с ним во вторник, но Арнольд не сообщил, где находится и когда вернется домой. Он любил гулять по лесу и много передвигается в районе Хярма и Ванамыйза.