В пятницу, 26 апреля, вечером в 22.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Вахакульму в волости Тапа, где столкнулись внедорожник Jeep и молодая лосиха
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Фото ⟩ Лобовое стекло вдребезги: автомобиль насмерть сбил лося
Водителю внедорожника не удалось избежать столкновения с животным. В результате аварии серьезно пострадала передняя часть автомобиля, крыша и вся правая сторона. Находившиеся во внедорожнике люди, к счастью, отделались лишь испугом, но лосиха скончалась на месте.