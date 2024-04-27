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Фото Лобовое стекло вдребезги: автомобиль насмерть сбил лося

Кевин Вольтер
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В пятницу, 26 апреля, вечером в 22.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Вахакульму в волости Тапа, где столкнулись внедорожник Jeep и молодая лосиха

Водителю внедорожника не удалось избежать столкновения с животным. В результате аварии серьезно пострадала передняя часть автомобиля, крыша и вся правая сторона. Находившиеся во внедорожнике люди, к счастью, отделались лишь испугом, но лосиха скончалась на месте.

Сейчас особенно вечером и ранним утром по дорогам передвигается много животных, поэтому стоит выбирать более низкую скорость.

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