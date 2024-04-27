Фото Лобовое стекло вдребезги: автомобиль насмерть сбил лося

Водителю внедорожника не удалось избежать столкновения с животным. В результате аварии серьезно пострадала передняя часть автомобиля, крыша и вся правая сторона. Находившиеся во внедорожнике люди, к счастью, отделались лишь испугом, но лосиха скончалась на месте.