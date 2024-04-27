«Разрушили все». Как российская оккупация навсегда изменила Чернобыльскую зону

Потенциальные неприятные последствия для сталкеров в Чернобыльской зоне невозможно сравнить с теми, которые были здесь до российского наступления.

Если раньше им грозил административный штраф (когда некоторые «путешественники Зоны» уставали на обратной дороге, они нарочно «сдавались» полиции, чтобы их довезли до Дитяток за небольшой штраф в несколько сотен гривен), то теперь поход может завершиться совсем иначе.

Сейчас сталкерскую группу могут перепутать с вражеской ДРГ и расстрелять. А если повезет и этого не произойдет, то сталкеров будет ждать более серьезная ответственность за проникновение в пограничный охраняемый район.

«Посещать Чернобыльскую зону нелегально — это означает подвергать себя не только опасности где-то подорваться на российской мине, но и получить кучу неприятностей с законодательством Украины», — предупреждает другой известный сталкер и гид по неизвестным местам Киева Кирилл Степанец.

Флаг на припятском колесе обозрения с надписью «Нам силу дают огонь и ярость» (февраль 2024 года) Фото: BBC

Из Зоны отчуждения в Зону возрождения

В словах людей, связанных с Зоной, слышна грусть по той Зоне, «куда уже не вернуться».

«Чернобыльской зоны отчуждения, которую я исследовал, к сожалению, больше нет», — говорит Маркиян Камыш.

Тем не менее, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ГАЗО недавно представили «Стратегию развития Зоны отчуждения до 2032 года».