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РАЙНЕР САКС Два года назад Украине пытались навязать мир на невыгодных условиях и отказ от Крыма

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • США выступили с необычайно резким осуждением в отношении Китая
  • В России возникло много слухов вокруг ареста заместителя министра обороны
  • На передовой российская армия продолжала активные атаки на территории Донбасса

Die Welt утверждает, что в распоряжении издания имеются документы, подготовленные в апреле 2022 года в целях прекращения боевых действий и проведения мирной конференции, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин также встретился и с главой КНР Си Цзиньпином. Среди прочего, по сообщениям СМИ, госсекретарь выступил с необычно резким осуждением военной поддержки Китаем России. Также была высказана угроза санкций, если Китай не откажется от военного сотрудничества. Специальные представители и дипломаты КНР ранее неоднократно выражали недовольство торговыми ограничениями, введенными США в отношении России.

Это очень решительный подход к проблеме со стороны нынешней администрации США. Китай стоит перед выбором: оказать давление на Россию с целью быстрого прекращения войны или поддержать Россию, чтобы помочь ей избежать поражения в войне. На данный момент Китай не смог выступить в роли мирного посредника, поскольку важнее всего было избежать даже допущения возможности поражения России на поле боя.

Слухи вокруг ареста Иванова

Российские СМИ продолжают выдвигать новые версии на тему, чем можно объяснить арест заместителя министра обороны Тимура Иванова. Некоторые версии звучат как научная фантастика, и, похоже, президента в данный момент устраивает, если в публичном пространстве обсуждается не только одна единственная официальная версия. В той же внутренней коммуникации сообщения могут быть более конкретными. В социальных сетях продолжается презентация активов, принадлежащих заместителю министра обороны, и это можно считать одобренным Кремлем информационным потоком.

Существует популярная версия, что Иванов был слишком тесно связан с деятельностью Пригожина. Это, безусловно, так, поскольку «Вагнер» был не частной компанией, а действовавшей «под прикрытием» государственной структурой. Таким образом, значительная часть финансовых потоков, связанных с этой операцией, должна была пройти через казну Минобороны. В принципе, связь с Пригожиным можно было использовать как повод для устранения Иванова, но если эта связь так смущала, непонятно, зачем было так долго ждать.

Другая версия, которая циркулирует, связана с передачей российскому лидеру Путину манипулятивно составленной разведывательной информации с целью спровоцировать широкомасштабные военные действия в Украине. Это мог быть совместный проект министра обороны Шойгу и его заместителя, целью которого было увеличение финансовых потоков для Минобороны. Эта версия в целом не выдерживает критики, поскольку российский президент организовал поток разведывательной информации, поступающей по различным каналам, через структуру Совбеза, при этом часть ее непосредственно поступает на рабочий стол президента.

Министр обороны не имеет возможности существенно влиять на этот информационный поток. Вертикаль власти, спроектированная российским президентом, работает таким образом, что Путин пытается обеспечить, чтобы он один - или хотя бы он первый - имел полное представление о ситуации. Он принимает почти все решения по политике безопасности, основываясь только на разведывательной информации и консультациях. Информационный контекст решения, которое привело к войне в Украине, безусловно, был создан самим президентом. Отчеты всех направлений разведки, очевидно, были ошибочными, как и анализ и выводы.

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетный удар стратегическими бомбардировщиками. Нападению предшествовала кампания в СМИ Беларуси о том, что атаке подвергнутся две больницы в Киеве, поскольку там якобы базируются военные. Украина была вынуждена эвакуировать людей из этих больниц. Ракеты использовались в основном для поражения объектов энергетического назначения в Днепропетровской (вокруг города Днепр), Ивано-Франковской и Львовской областях. Харьков подвергся атаке ракетами С-300. Более подробная информация об атаке появится позже.

Атаки беспилотников произошли на российской Кубанщине, то есть в районах, прилегающих к Черному и Азовскому морям. Первоначальные сообщения в социальных сетях говорят о взрывах возле двух нефтеперерабатывающих заводов, битумного завода и военного аэродрома.

Положение на фронте

На передовой российская армия продолжала активные атаки на территории Донбасса.

В районе Сватово и Северодонецка вчера снова активизировались атаки российских подразделений в направлении Купянска. Обычные атаки продолжались в направлении Лимана и Северска. Никаких изменений в ситуации нет.

В районе Бахмута интенсивность атак российских подразделений несколько снизилась и никакого прогресса они не добиваются.

Наиболее активные атаки российской армии продолжались на дуге к западу от Авдеевки. Также со вчерашнего дня появляются сообщения о продвижении российской армии в нескольких точках, а украинские силы пока не смогли эффективно стабилизировать ситуацию. На юге идут интенсивные обстрелы вокруг населенных пунктов Красногоровка и Новомигалевка, но там российские силы не добиваются успеха.

На Южном фронте российская армия провела несколько атак севернее Токмаак. Атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра успеха россиянам не принесли.

Документы двухлетней давности

Die Welt утверждает, что в распоряжении издания есть документы, подготовленные в апреле 2022 года для прекращения боевых действий и проведения мирной конференции. Согласно этим документам, Украина должна была навсегда остаться нейтральной, не допуская на свою территорию войска других стран и не закупая оружие из-за границы. Ограничения были предусмотрены и для деятельности украинской армии. Россия обязывалась воздерживаться от военных нападений на Украину, а пять постоянных членов ООН должны были разработать гарантии безопасности для Украины.

Оккупированные территории должны были остаться под контролем России. Документ датирован серединой апреля, когда российские войска уже отступили из Киева и северной части Украины, но все еще находились в непосредственной близости от Харькова и на больших территориях на западном берегу Днепра. По сути, Крым должен был быть официально признан частью России. Этот документ вполне соответствует геополитическому мышлению российского лидера. Попытка России завоевать Украину провалилась, и война стала принимать долгосрочный характер.

Как вы помните, переговоры начались на самом первом этапе войны. Таким образом, еще раз подтверждается, что российский президент надеялся обеспечить капитуляцию украинского правительства быстрой военной операцией. Когда это не удалось, в середине апреля была предпринята еще одна попытка навязать Украине весьма невыгодное мирное соглашение. Вопрос не в размерах территорий, перешедших под контроль российской армии, а в том, что ставилась цель на какое-то время закрепить присутствие российских войск рядом с Харьковом и на западном берегу Днепра, чтобы в будущем было бы гораздо больше благоприятных возможностей для нового нападения на Украину.

Что еще более важно, подписание такого соглашения спровоцировало бы политический хаос в Украине. У России появился бы ряд возможностей повлиять на политический процесс в Украине. Российский лидер по существу не изменил своего подхода и по-прежнему пытается как можно скорее добиться военного успеха, а не делать ставку на возможность долгосрочной войны на истощение.

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