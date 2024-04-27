РАЙНЕР САКС Два года назад Украине пытались навязать мир на невыгодных условиях и отказ от Крыма

Перевод: Павел Соболев

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин также встретился и с главой КНР Си Цзиньпином. Среди прочего, по сообщениям СМИ, госсекретарь выступил с необычно резким осуждением военной поддержки Китаем России. Также была высказана угроза санкций, если Китай не откажется от военного сотрудничества. Специальные представители и дипломаты КНР ранее неоднократно выражали недовольство торговыми ограничениями, введенными США в отношении России.

Это очень решительный подход к проблеме со стороны нынешней администрации США. Китай стоит перед выбором: оказать давление на Россию с целью быстрого прекращения войны или поддержать Россию, чтобы помочь ей избежать поражения в войне. На данный момент Китай не смог выступить в роли мирного посредника, поскольку важнее всего было избежать даже допущения возможности поражения России на поле боя.

Слухи вокруг ареста Иванова

Российские СМИ продолжают выдвигать новые версии на тему, чем можно объяснить арест заместителя министра обороны Тимура Иванова. Некоторые версии звучат как научная фантастика, и, похоже, президента в данный момент устраивает, если в публичном пространстве обсуждается не только одна единственная официальная версия. В той же внутренней коммуникации сообщения могут быть более конкретными. В социальных сетях продолжается презентация активов, принадлежащих заместителю министра обороны, и это можно считать одобренным Кремлем информационным потоком.