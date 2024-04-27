Фото Уникальная возможность: Таллинн выставил на продажу старые трамваи

Всего планируется продать до 15 старых трамваев. Объявления о продаже двух из них (номер 147 и 166) уже размещены на портале osta.ee.

Фото: TLT

По словам директора технического отдела TLT Тоомаса Хирве, старые трамваи КТ4 уже отслужили свое: у многих год выпуска аж в 1980-х годах.

«К сожалению, каждому транспортному средству отведен свой срок, и вскоре на смену многим трамваям КТ4 прибудут первые новые трамваи PESA. Часть повидавших виды трамваев мы уже списали, но те, что мужественно выдержали испытание временем, решили выставить на продажу, ведь зачем сдавать на металлолом трамвай, который вызывает столько воспоминаний и ностальгии у большого количества людей, если вдруг найдется кто-то, кто сможет сделать из этого что-то интересное», – сказал Хирве.

Фото: TLT

Ранее предприятие TLT уже продавало старые трамваи на аукционах, и они использовались для интересных проектов: от кафе до штабов и бытовок.

Первый новый трамвай PESA прибудет в Таллинн в мае и сразу же начнутся тестовые поездки. Трамвай должен проехать тысячу тестовых километров в реальных условиях, прежде чем приступить к обслуживанию пассажиров.