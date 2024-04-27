Таллинн потратил целые десятилетия на обслуживание интересов массы офисных работников из числа автовладельцев и пренебрег тем фактом, что пешеходы тоже хотели бы нормально передвигаться в зеленой городской среде, заявил газете Pealinn ректор Эстонской академии художеств (EKA) Март Калм.
Ректор EKA: городское планирование в Таллинне до сих пор было очень отсталым
Перевод: Павел Соболев
«Вообще в сфере городского планирования происходит, конечно, очень большой прорыв. Но в Таллинне эта сфера пока очень отсталая, неразвитая. Ведь городская власть десятилетиями не могла обратить на это внимание, а теперь в последнее время мы видим, как современные требования к современному пространству стали доходить и до Таллинна», - сказал Калм.
«Это значит, что сейчас город явно не отвечает требованиям, будучи ориентированным на автомобили в соответствии с представлениями середины прошлого века», - пояснил он.
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