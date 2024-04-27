Ректор EKA: городское планирование в Таллинне до сих пор было очень отсталым

«Вообще в сфере городского планирования происходит, конечно, очень большой прорыв. Но в Таллинне эта сфера пока очень отсталая, неразвитая. Ведь городская власть десятилетиями не могла обратить на это внимание, а теперь в последнее время мы видим, как современные требования к современному пространству стали доходить и до Таллинна», - сказал Калм.