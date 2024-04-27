ДИПЛОМАТ КЛАЙД КУЛЛЬ Президент Макрон очень многое поставил на карту в связи с Олимпиадой в Париже

Особенная Олимпиада

Организаторы пообещали, что эти Олимпийские игры будут особенными. По их словам, Париж-2024 обойдется гораздо дешевле, чем предыдущие мероприятия, и будет осуществляться в основном за счет частного финансирования. Игры произведут вдвое меньше парниковых газов по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми. Также не остаются после игр пустыми соревновательные площадки, ведь мероприятия почти целиком будут проводить на базе уже существующей или временной инфраструктуры. В случае успеха Париж-2024 может повернуть тенденции в проведении Олимпийских игр в позитивную сторону.

Личные ставки Макрона особенно высоки

Для Франции, и особенно для президента Макрона, ставки еще выше. Он загорелся этими играми буквально с первого дня. Он посещает строящиеся олимпийские и культурные объекты, тема Парижа-2024 все обширнее включается в его выступления на различные темы. Он считает, что игры укрепят «национальный оптимизм» и «мягкую силу» Франции.

Никто не мог ожидать, что в 2024 году перед Францией появится беспрецедентная стратегическая возможность. Стечение событий - Брексит, снижение гегемонии США, российская агрессия и непредсказуемость событий после возможного переизбрания Дональда Трампа, все это создало вакуум лидерства в Европе. Одна из главных внешнеполитических целей Макрона - добиться, чтобы этот вакуум был заполнен Францией, в том числе за счет того, что она взяла на себя ведущую роль в стремлении к европейской стратегической автономии.