ДИПЛОМАТ КЛАЙД КУЛЛЬ Президент Макрон очень многое поставил на карту в связи с Олимпиадой в Париже

С одной стороны, организаторы не хотят оставить впечатление, что игры слишком мешают нормальной жизни. Это может вызвать негативную реакцию. С другой стороны, следует заранее предупредить об ограничениях. Однако этот вопрос затянулся надолго.
Фактически только сейчас заговорили о том, что, например, во время Олимпиады транспорт в городе будет работать «хардкорно» (формулировка министра транспорта) и что для передвижения и пересечения некоторых границ между зонами местным жителям придется получать специальные разрешения. Более половины парижан заявили, что планируют покинуть город во время Игр. Парижанам также рекомендуется по возможности работать в период Олимпиады из дома.
При организации Парижа-2024 поддержка широкой французской общественности более важна для Макрона, чем поддержка только парижан. В этом плане настроения более смешанные. 65 процентов французов считают, что организация соревнований - это «хорошее дело», но большинство французов не верит, что страна в нужный момент будет полностью готова к проведению соревнований.
Предмет национальной гордости
В конце концов, то, как французы относятся к Олимпиаде 2024 года в Париже до ее проведения, может и не иметь значения. Важнее необходимость, чтобы игры оставили неизгладимое впечатление, которое стало бы предметом национальной гордости.
Если Париж-2024 действительно окажется таким «волшебным» и «революционным», как обещают организаторы, Олимпийские игры этого года могут символизировать новую эру в олимпийском движении и повысить имидж Макрона - и всей Франции - в Европе и во всем мире. Если проект Париж-2024 провалится, нанесенный ущерб имиджу Франции, скорее всего, будет кратковременным, но с имиджем Макрона все может быть и по-другому.