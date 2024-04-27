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ДИПЛОМАТ КЛАЙД КУЛЛЬ Президент Макрон очень многое поставил на карту в связи с Олимпиадой в Париже

, дипломат
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Дипломат Клайд Кулль.
Дипломат Клайд Кулль. Фото: Ээро Вабамяги
  • Франция стремится к лидирующей роли в Европе
  • Париж обещает провести Олимпийские игры нового типа
  • Этой Олимпиадой Макрон преследует как внешнеполитические, так и внутриполитические цели

Олимпийские игры 2024 года в Париже важны на многих уровнях, как для всей Франции, так и лично для президента Эмманюэля Макрона, пишет эстонский дипломат Клайд Кулль.

Перевод: Павел Соболев

Эти Олимпийские игры проводятся в то время, когда Макрон стремится заполнить вакуум власти в Европе французским лидерством. Успешные Олимпийские игры повысят международный имидж Франции и сформируют политическое наследие Макрона. Они будут способствовать достижению внешнеполитических целей Макрона, таких как европейская стратегическая автономия и прорыв на «глобальный Юг». Они также могут повысить внутриполитический авторитет Макрона, сделав его более привлекательным для французского народа.

Отход от традиционной процедуры

Что касается места проведения Олимпийских игр 2024 года, то важно знать, что Париж был выбран местом проведения Олимпийских игр как бы «по умолчанию», без голосования.

Столица Франции была одним из пяти городов, первоначально объявленных Международным олимпийским комитетом (МОК) городами-кандидатами. Однако один за другим трое из них сдались: Рим - из-за финансовых проблем, Будапешт и Гамбург - из-за общественного сопротивления.

Таким образом, на момент объявления МОК о своем решении в сентябре 2017 года кандидатами остались только Париж и Лос-Анджелес. Стремясь сдержать распространявшиеся нарративы, что трудности проведения Игр стали перевешивать получаемые от этого преимущества, МОК нарушил свой порядок и одновременно объявил города-организаторы сразу двух Олимпийских игр - ими оказались Париж в 2024 году и Лос-Анджелес четырьмя годами позже.

Беспокойство чиновников МОК было оправдано. За последнее десятилетие завышенные олимпийские бюджеты, широкое распространение фотографий заброшенных после Олимпиад стадионов и сообщения о том, что местных жителей, в основном с низкими доходами, насильственно переселяют, чтобы освободить место для развития проектов, связанных с играми, стали обычным явлением. Таким образом, Олимпийские игры 2024 года в Париже станут серьезным вызовом для МОК.

Особенная Олимпиада

Организаторы пообещали, что эти Олимпийские игры будут особенными. По их словам, Париж-2024 обойдется гораздо дешевле, чем предыдущие мероприятия, и будет осуществляться в основном за счет частного финансирования. Игры произведут вдвое меньше парниковых газов по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми. Также не остаются после игр пустыми соревновательные площадки, ведь мероприятия почти целиком будут проводить на базе уже существующей или временной инфраструктуры. В случае успеха Париж-2024 может повернуть тенденции в проведении Олимпийских игр в позитивную сторону.

Личные ставки Макрона особенно высоки

Для Франции, и особенно для президента Макрона, ставки еще выше. Он загорелся этими играми буквально с первого дня. Он посещает строящиеся олимпийские и культурные объекты, тема Парижа-2024 все обширнее включается в его выступления на различные темы. Он считает, что игры укрепят «национальный оптимизм» и «мягкую силу» Франции.

Никто не мог ожидать, что в 2024 году перед Францией появится беспрецедентная стратегическая возможность. Стечение событий - Брексит, снижение гегемонии США, российская агрессия и непредсказуемость событий после возможного переизбрания Дональда Трампа, все это создало вакуум лидерства в Европе. Одна из главных внешнеполитических целей Макрона - добиться, чтобы этот вакуум был заполнен Францией, в том числе за счет того, что она взяла на себя ведущую роль в стремлении к европейской стратегической автономии.

Париж как город - главная тема Олимпийских игр. Церемонию открытия планируется провести на реке Сена, куда национальные делегации прибудут на катерах на глазах сотен тысяч зрителей. Временные площадки для соревнований создаются вблизи известных достопримечательностей Парижа. Если Париж-2024 увенчается успехом и будет впрямь таким «волшебным», как утверждают организаторы, игры добавят символический вес лидерским амбициям Франции и имиджу Парижа как центрального узла Европы после Брексита.

Мост между Севером и Югом

Игры также служат и второй амбиции Макрона: роли Франции как «моста» между глобальным Севером и Югом в новом, многополярном мире. В частности, внешняя политика Макрона подчеркивает зеленый поворот и реформу международной финансовой системы как способы содействия развитию «глобального Юга». Модель, которую предлагает Париж-2024 для проведения Олимпийских игр, представляет собой внутреннюю версию этого мировоззрения - акцент на мерах устойчивого развития, меньшем количестве мегапроектов и большем вкладе в улучшение инфраструктуры и инвестиции в менее богатых пригородах. Возможно, еще более важным для Макрона является то, чтобы Париж-2024 понравился бы французскому народу.

Макрону и его внешнеполитическому мировоззрению угрожают крайне правые французские националисты и евроскептики, которые рассматривают ЕС как ограничение национального суверенитета, и чья антииммиграционная политика является препятствием для связей между Францией и «глобальным Югом».

Влияние изоляционистской внешней политики крайне правых во многом свело бы на нет работу Макрона по позиционированию Франции как европейского лидера и моста к миру, в том числе и как средства снижения влияния США и Великобритании. Таким образом, превращение Игр 2024 года в Париже в «источник коллективной гордости» будет служить нескольким политическим целям.

Парижане собираются сбежать от Олимпиады

Работа «в поле», то есть организационная сторона подготовки к играм, не всегда проходит так гладко, как предполагалось. В частности, речь идет о донесении до местного населения информации о том, что представляют из себя эти игры.

С одной стороны, организаторы не хотят оставить впечатление, что игры слишком мешают нормальной жизни. Это может вызвать негативную реакцию. С другой стороны, следует заранее предупредить об ограничениях. Однако этот вопрос затянулся надолго.

Фактически только сейчас заговорили о том, что, например, во время Олимпиады транспорт в городе будет работать «хардкорно» (формулировка министра транспорта) и что для передвижения и пересечения некоторых границ между зонами местным жителям придется получать специальные разрешения. Более половины парижан заявили, что планируют покинуть город во время Игр. Парижанам также рекомендуется по возможности работать в период Олимпиады из дома.

При организации Парижа-2024 поддержка широкой французской общественности более важна для Макрона, чем поддержка только парижан. В этом плане настроения более смешанные. 65 процентов французов считают, что организация соревнований - это «хорошее дело», но большинство французов не верит, что страна в нужный момент будет полностью готова к проведению соревнований.

Предмет национальной гордости

В конце концов, то, как французы относятся к Олимпиаде 2024 года в Париже до ее проведения, может и не иметь значения. Важнее необходимость, чтобы игры оставили неизгладимое впечатление, которое стало бы предметом национальной гордости.

Если Париж-2024 действительно окажется таким «волшебным» и «революционным», как обещают организаторы, Олимпийские игры этого года могут символизировать новую эру в олимпийском движении и повысить имидж Макрона - и всей Франции - в Европе и во всем мире. Если проект Париж-2024 провалится, нанесенный ущерб имиджу Франции, скорее всего, будет кратковременным, но с имиджем Макрона все может быть и по-другому.

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