Видео На соревнованиях в России боец пнул ринг-герл. Зрители в долгу не остались

Кикбоксер Хейбати дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в российской организации Hard Fighting Championship.

Перед первым боем против Аркадия Осипяна он пнул по мягкому месту ринг-герл, которая сигнализировала о начале первого раунда.

Осипяну удалось победить соперника техническим нокаутом за полминуты. Однако, похоже, Хейбати было мало того, что он пнул девушку, потому что уже после окончания поединка он нанес Осипяну удар, когда тот находился к нему спиной.

Когда Хейбати покинул октагон, на него набросились зрители, в руках которых был даже стул.

Вскоре после поединка Хейбати извинился перед девушкой в соцсетях, однако руководство организации решило дисквалифицировать его пожизненно.