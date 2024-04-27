Производитель солнечных крыш Solarstone прогнозирует большой интерес со стороны домовладельцев к крупнейшему в истории KredEx туру заявок на субсидии с целью повышения энергоэффективности небольших домов. Однако не все так просто.
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KredEx: на реконструкцию частных домов в этом году выделяется огромная сумма
Препятствием для заявителей могут стать сложность делопроизводства и недостаточные знания. Чтобы успешно воспользоваться субсидиями, на помощь могут прийти компании, предлагающие решения в области энергосбережения.