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KredEx: на реконструкцию частных домов в этом году выделяется огромная сумма

rus.postimees.ee
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Солнечные панели. Иллюстративное фото
Солнечные панели. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Производитель солнечных крыш Solarstone прогнозирует большой интерес со стороны домовладельцев к крупнейшему в истории KredEx туру заявок на субсидии с целью повышения энергоэффективности небольших домов. Однако не все так просто.

Препятствием для заявителей могут стать сложность делопроизводства и недостаточные знания. Чтобы успешно воспользоваться субсидиями, на помощь могут прийти компании, предлагающие решения в области энергосбережения.

В этот раз бюджет тура заявок KredEx больше, чем когда-либо прежде – в качестве субсидий на реконструкцию частных домов предусмотрено около 28 миллионов евро. 

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