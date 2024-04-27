Результаты исследования: многие русскоязычные семьи в свете школьной реформы хотят сразу отдать ребенка в эстонскую школу

По словам руководителя столичного Департамента образования Каарела Рунду, в эстонские школы Таллинна в этом году выразило пойти на 100 первоклассников больше, чем в прошлом году, а в школы, только переходяшие на эстонский язык обучения, на 200 детей меньше.

Особенно сильный наплыв в эстонские школы наблюдается в Ласнамяэ, где гимназии Куристику и Лаагна открывают модульные классы, чтобы принять больше детей.

Лаагнаская гимназия готова открыть пять классов в параллели вместо нынешних трех, при этом уже сейчас почти половину детей в начальных классах в этой школе составляют дети, чей родной язык - не эстонский.

«И в этом году, и в прошлом году последовательно растет приток детей из русских семей; не говорит ли это о том, что есть нехватка учителей и что уровень преподавания эстонского языка в эстонских школах выше», - сказал Урмас Садам, директор Лаагнаской гимназии.

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