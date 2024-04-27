Глава Налогово-таможенного департамента: мы хотим иметь больше данных о банковских операциях компаний

«Мы предложили ввести адресный обмен данными с коммерческими банками. Благодаря этому возможно стало бы с помощью аналитической работы искать тех, чьи банковские счета, как лиц, не являющихся плательщиками НДС (лимит оборота для чего составляет 40 000 евро в год), превышают этот лимит в несколько раз», - пояснил Ууккиви.