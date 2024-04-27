Чтобы предотвращать налоговые мошенничества, Налогово-таможенный департамент (МТА) в своем обращении к правительству предложил установить обязанность предприятий по выставлению э-счетов и требование декларировать оборот, начиная с первого евро, сообщил генеральный директор ведомства Райго Ууккиви в программе Reedene intervjuu на Vikerradio. По его словам, департамент также хочет получить доступ к большему количеству банковских данных, пишет ERR.
Глава Налогово-таможенного департамента: мы хотим иметь больше данных о банковских операциях компаний
Перевод: Павел Соболев
«Мы предложили ввести адресный обмен данными с коммерческими банками. Благодаря этому возможно стало бы с помощью аналитической работы искать тех, чьи банковские счета, как лиц, не являющихся плательщиками НДС (лимит оборота для чего составляет 40 000 евро в год), превышают этот лимит в несколько раз», - пояснил Ууккиви.
На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли МТА заглянуть внутрь банковских счетов, Ууккиви ответил отрицательно. «Единственное, что мы увидим, это общие расчеты, сделанные через банк», - сказал Ууккиви.
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Суммарный учет позволяет проверить, сколько денег прошло через банковский счет в течение года.