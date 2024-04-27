В субботу на Таллиннском рыбном рынке прошел рыбный фестиваль, собравший в одном месте рыбаков, торговцев рыбой и любителей рыбных блюд и угощений со всей Эстонии.
ФОТО ⟩ Рыбный фестиваль собрал в Пыхья-Таллинне настоящих фанатов рыбы
Рыбный фестиваль, которым открывается весенний рыбный рынок, проводится уже более десяти лет. На фестивале предлагается как свежая местная рыба, так и морепродукты из экзотических вод. «Те, кто не хочет готовить рыбу самостоятельно, могут попробовать и купить рыбную продукцию, изготовленную профессионалами», - заявили организаторы.
Помимо рыбы, фестивальная зона предлагала свежие овощи, выпечку ручной работы, специи, мед и многое другое.