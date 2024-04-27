Профсоюзы Эстонии критикуют планы отмены пособий по безработице: нельзя отбирать у тех, у кого и так ничего нет!

По словам Васк, системы пособий по прожиточному минимуму и услуг рынка труда относительно разобщены и не оказывают достаточной помощи в решении проблем, возникающих из-за безработицы. Это может оставить безработных, находящихся между двумя системами, без необходимой им помощи. После потери работы доходы людей могут упасть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум все еще слишком мал, чтобы помочь безработным выбраться из абсолютной бедности. Так, по данным Департамента статистики, процент безработных, живущих в абсолютной бедности, увеличился в два с половиной раза, достигнув уже 18 процентов.

«Обращение за пособием по прожиточному минимуму сильно отличается от обращения за пособием по безработице. Пособие по безработице автоматически выдается на определенное количество дней на основании одного заявления и выплачивается ежемесячно. Однако за пособием по прожиточному минимуму нужно обращаться каждый месяц, предоставляя справку о доходах, а в Таллинне, например, это до сих пор делается на бумаге, что может задевать достоинство человека. Поэтому многие предпочитают не обращаться за пособием», - говорит Васк.

Среднее число получателей пособия по безработице в Кассе по безработице в этом году составило 13 115 человек в месяц, а общая сумма выплат - 12,31 миллиона евро.

«Как председатель EAKL, я хотела бы, чтобы выплаты по страхованию от безработицы сохранились на нынешнем уровне», - отмечает Васк.

По словам Васк, профсоюзам были представлены планы по изменению системы страхования от безработицы, но, к сожалению, они не получили истинного представления о возможных последствиях этих изменений. Однако планируемые изменения в законопроекте о внесении поправок в Закон о страховании от безработицы, который был разослан для согласования, являются существенными и потребуют тщательного анализа последствий, в том числе со стороны профсоюзов.