Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Кайя Васк критикует план экономии правительства путем изъятия денег из Кассы по безработице и отмены пособий по безработице.
Профсоюзы о новой реформе: нельзя отбирать у тех, у кого и так ничего нет!
Перевод: Анита Авакова
«Перед принятием нового закона о страховании от безработицы важно провести тщательный расчет, чтобы иметь четкое представление об источнике покрытия будущих расходов Кассы по безработице, - пишет Васк на сайте EAKL. - Кроме того, как представитель работников, я ни в коем случае не могу поддержать план правительства сэкономить 70 миллионов евро за четыре года, взяв эти деньги из Кассы по безработице. Безработные находятся в уязвимом положении из-за потери привычного дохода, и сокращение государственного дефицита за счет нуждающихся не имеет ни морального, ни этического оправдания».
Хотя составители законопроекта признают, что увеличение расходов будет означать выбор для совета Кассы по безработицы - в том числе возможное повышение налоговой ставки на страхование от безработицы - уже ясно, что правительство и составители бюджета должны вернуться к исходной точке и, обсуждая с партнерами в социальной сфере, найти приемлемые для всех сторон решения планируемой реформы и изменений, отмечает Васк.
«Безусловно, для этого есть более гуманные способы. Мы не можем отбирать у тех, у кого и так ничего нет», - пишет Васк в своей статье.
По ее словам, существует риск, что Касса по безработице будет вынуждена повысить налог на страхование от безработицы, чтобы справиться с новыми обязательствами. Это может привести к закрытию Кассы по безработице в ситуации, когда ресурсов не хватает, а налоговое бремя на работников растет.
«По имеющимся данным, чиновники рассматривают различные способы покрытия расходов на реформу, включая использование резервов Кассы по безработице и оптимизацию услуг. Первое приведет к истощению государственного кошелька, а второе - к сокращению предоставления основных услуг лицам, которые ищут работу», - пишет Васк.
Касса по безработице уже сейчас ограничивает доступ безработных и работников к широкому спектру обучающих курсов, включая услуги красоты и личностного развития. Последнее включает в себя коммуникативные тренинги, которые дают общие навыки, применимые во всех сферах жизни. Первые, кто приходит на ум и кому они необходимы, - это молодые врачи. Трудности в общении с клиентами - одна из причин, по которой молодые люди уходят из профессии, считает Васк.
«Период обучения также был увеличен - если раньше для повышения квалификации через Кассу по безработице работник мог использовать 2500 евро в течение двух лет, то теперь этот период составляет три года. Это может существенно повлиять на карьерные перспективы людей или их способность оставаться на рынке труда», - пишет Васк.
«Будучи безработными, людям бывает трудно сохранять достоинство и справляться с экономическими трудностями, поскольку они находятся в уязвимом положении, - поясняет Васк. - В последнее время увеличилась доля безработных среди получателей пособия по прожиточному минимуму, и многие из них - одинокие люди. Это также свидетельствует о том, что они не могут рассчитывать на поддержку семьи, и что замещающий доход и услуги по трудоустройству для безработных не всегда оказываются достаточными».
По словам Васк, системы пособий по прожиточному минимуму и услуг рынка труда относительно разобщены и не оказывают достаточной помощи в решении проблем, возникающих из-за безработицы. Это может оставить безработных, находящихся между двумя системами, без необходимой им помощи. После потери работы доходы людей могут упасть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум все еще слишком мал, чтобы помочь безработным выбраться из абсолютной бедности. Так, по данным Департамента статистики, процент безработных, живущих в абсолютной бедности, увеличился в два с половиной раза, достигнув уже 18 процентов.
«Обращение за пособием по прожиточному минимуму сильно отличается от обращения за пособием по безработице. Пособие по безработице автоматически выдается на определенное количество дней на основании одного заявления и выплачивается ежемесячно. Однако за пособием по прожиточному минимуму нужно обращаться каждый месяц, предоставляя справку о доходах, а в Таллинне, например, это до сих пор делается на бумаге, что может задевать достоинство человека. Поэтому многие предпочитают не обращаться за пособием», - говорит Васк.
Среднее число получателей пособия по безработице в Кассе по безработице в этом году составило 13 115 человек в месяц, а общая сумма выплат - 12,31 миллиона евро.
«Как председатель EAKL, я хотела бы, чтобы выплаты по страхованию от безработицы сохранились на нынешнем уровне», - отмечает Васк.
По словам Васк, профсоюзам были представлены планы по изменению системы страхования от безработицы, но, к сожалению, они не получили истинного представления о возможных последствиях этих изменений. Однако планируемые изменения в законопроекте о внесении поправок в Закон о страховании от безработицы, который был разослан для согласования, являются существенными и потребуют тщательного анализа последствий, в том числе со стороны профсоюзов.