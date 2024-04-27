ВИДЕО В чемпионате Эстонии по футболу забит редкий по красоте гол в свои ворота

Перевод: Павел Соболев

В матче с «Нымме Юнайтед» на 16-й минуте игры ему «удалось» сделать амбициозный пас назад в сторону вратаря Оття Нымма, находясь под прессингом на своей половине поля. Однако пас оказался слишком сильным, и Нымм не дотянулся до мяча грудью, и в итоге мяч угодил в сетку.

Теоретически вратарь мог также взять мяч руками, потому что можно предположить, что ситуация не трактовалась бы как умышленный пас голкиперу, но поскольку вратарей обычно учат не брать мяч руками, идущий от своего игрока, Нымм инстинктивно и не сделал этого.

Однако если бы пас Ристикиви был бы сочтен умышленным, в таком случае последовал бы лишь свободный удар, а сам Нымм заработал бы только желтую карточку.

К счастью для пярнусцев, неудача не стала для них фатальной: они обыграли «Нымме Юнайтед» со счетом 2:1 благодаря голам Сандера Каппера и Энрико Веэнсалу.

Фрагменты матча, курьезный автогол - после 0.58: