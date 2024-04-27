Полиция Огайо опубликовала видеозапись задержания чернокожего мужчины, который впоследствии умер в больнице. Судя по обнародованным кадрам, он несколько раз говорил, что не может дышать. Американские медиа указывают на сходство этого происшествия с гибелью Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам в США.
В Огайо афроамериканец погиб после задержания. На записи полицейских он кричал: «Я не могу дышать»
Речь идет о 53-летнем Фрэнке Тайсоне, который, по сообщениям СМИ, скрылся с места ДТП и был задержан в одном из баров города Кантон 18 апреля. Это была его вторая неделя на свободе - 6 апреля Тайсон вышел из тюрьмы, отсидев 24 года по делу о похищении и краже.
В связи с гибелью Тайсона власти обнародовали видеозаписи с нательных видеокамер сотрудников полиции Кантона, участвовавших в задержании.
На одной из записей видно, как женщина (видимо, посетительница или сотрудница бара) открывает входную дверь в заведение и кричит: «Пожалуйста, уберите его [Фрэнка Тайсона] отсюда, немедленно».
Затем сотрудники полиции следуют к рослому мужчине за барной стойкой, который сопротивляется попыткам увести его, кричит: «Они пытаются убить меня» и агрессивно размахивает руками. Полицейские кладут его на пол и надевают наручники, несмотря на сопротивление мужчины.
Затем один из полицейских в течение примерно 30 секунд прижимал мужчину к полу, надавливая коленом на верхнюю часть спины задержанного.
На кадрах слышно, как Тайсон повторяет: «Я не могу дышать, слезьте с шеи», в то время как офицер говорит: «Успокойтесь», и «Вы в порядке».
Далее на видео видно, как Тайсон неподвижно лежит на полу лицом вниз, а полицейские разговаривают с посетителями бара. «Он дышит?» и «Есть ли у него пульс?» - вскоре спрашивают полицейские.
Лишь через несколько минут сотрудники полиции сняли с Тайсона наручники и начали делать ему искусственное дыхание. Затем на место происшествия прибыли парамедики.
По информации местной телекомпании WKYC, Тайсон скончался в одной из больниц примерно через час.
В отчете полиции Кантона о смерти Тайсона, опубликованном в пятницу, говорится, что «вскоре после его задержания» полицейские «поняли, что Тайсон потерял сознание», и сделали ему искусственное дыхание.
Полицейские Бо Шонегге и Кэмден Берч, участвовавшие в задержании, были отправлены в административный отпуск на время расследования инцидента.
Официальная причина смерти Тайсона не установлена, однако в американских СМИ уже проводят параллель между этим происшествием и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. Тогда его смерть от рук полицейских стала причиной массовых выступлений за права темнокожих американцев и активизации движения Black Lives Matter.
Виновным в гибели Флойда признали полицейского Дерека Шовина, он приговорен к 22 годам тюрьмы. По данным прокурора, в ходе задержания Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так больше девяти минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.
За девять минут Джордж Флойд более 20 раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.