В Огайо афроамериканец погиб после задержания. На записи полицейских он кричал: «Я не могу дышать»

Речь идет о 53-летнем Фрэнке Тайсоне, который, по сообщениям СМИ, скрылся с места ДТП и был задержан в одном из баров города Кантон 18 апреля. Это была его вторая неделя на свободе - 6 апреля Тайсон вышел из тюрьмы, отсидев 24 года по делу о похищении и краже.

В связи с гибелью Тайсона власти обнародовали видеозаписи с нательных видеокамер сотрудников полиции Кантона, участвовавших в задержании.

На одной из записей видно, как женщина (видимо, посетительница или сотрудница бара) открывает входную дверь в заведение и кричит: «Пожалуйста, уберите его [Фрэнка Тайсона] отсюда, немедленно».

Затем сотрудники полиции следуют к рослому мужчине за барной стойкой, который сопротивляется попыткам увести его, кричит: «Они пытаются убить меня» и агрессивно размахивает руками. Полицейские кладут его на пол и надевают наручники, несмотря на сопротивление мужчины.

Затем один из полицейских в течение примерно 30 секунд прижимал мужчину к полу, надавливая коленом на верхнюю часть спины задержанного.

На кадрах слышно, как Тайсон повторяет: «Я не могу дышать, слезьте с шеи», в то время как офицер говорит: «Успокойтесь», и «Вы в порядке».

Далее на видео видно, как Тайсон неподвижно лежит на полу лицом вниз, а полицейские разговаривают с посетителями бара. «Он дышит?» и «Есть ли у него пульс?» - вскоре спрашивают полицейские.