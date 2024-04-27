Сегодня недалеко от поселка Кадрина в Ляэне-Вирумаа произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, пьяный водитель вылетел в кювет.
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ФОТО ⟩ Пьяный водитель едва не сбил участников забега
По словам очевидцев, водитель BMW выехал с парковки у водохранилища и хотел повернуть направо. Вместо того чтобы спокойно совершить этот маневр, водитель пронесся через дорогу в кювет, каким-то образом сумел выбраться из него выбраться и вновь съехал в кювет на другой стороне дороги.