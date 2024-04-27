Eurostat: уровень трудовой занятости в Эстонии в прошлом году был одним из самых высоких в ЕС

В 2023 году почти 75 процентов населения Европейского союза в возрасте 20-64 лет, или 195,7 млн человек, имели работу. Уровень занятости в Эстонии в прошлом году достиг 82,1 процента, что сделало ее по этому показателю третьей среди стран-членов ЕС.