В 2023 году почти 75 процентов населения Европейского союза в возрасте 20-64 лет, или 195,7 млн человек, имели работу. Уровень занятости в Эстонии в прошлом году достиг 82,1 процента, что сделало ее по этому показателю третьей среди стран-членов ЕС.
Eurostat: уровень трудовой занятости в Эстонии в прошлом году был одним из самых высоких в ЕС
Об этом сообщила статистическая служба ЕС Eurostat.
Только в Нидерландах и Швеции уровень занятости в прошлом году был выше, чем в Эстонии: 83,5 и 82,6 процента соответственно.
Самые низкие показатели были зафиксированы в Италии (66,3%), Греции (67,4%) и Румынии (68,7%).