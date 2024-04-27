Михкельсон: Германия говорит, что Украина не должна проиграть войну, мы говорим, что Украина должна ее выиграть

В ходе своего визита в Германию и на встречах с немецкими политиками Михкельсон отметил, что в нынешних условиях позиции союзников по НАТО близки как никогда, однако сейчас важно согласовать позиции по окончательному решению войны в Украине, передала пресс-служба Рийгикогу.

«В то время как Германия говорит, что Украина не должна проиграть войну, наш посыл ясен - Украина должна выиграть войну, а Россия стратегически должна ее проиграть», - резюмировал Михкельсон свои взгляды в социальных сетях во время панельной дискуссии по региональной безопасности в регионе Северных и Балтийских стран, организованной посольством Швеции.

Менее чем за сутки пребывания в Берлине Михкельсон провел восемь отдельных встреч с влиятельными немецкими парламентариями Норбертом Реттгеном, Михаэлем Ротом, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, Нильсом Шмидом, Кнутом Абрахамом и другими, советником канцлера по внешней политике Йенсом Плетнером и статс-секретарем Министерства иностранных дел Томасом Баггером.